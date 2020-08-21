Несмотря на то, что число случаев заражения коронавирусом по официальной статистике в Беларуси снижается, в магазинах и на предприятиях сферы услуг соблюдение ранее введённых мер профилактики необходимо. Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком территориальном центре гигиены и эпидемиологии.

«Основные профилактические меры в магазинах и на предприятиях сферы услуг должны соблюдаться, — рассказала Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого зонального ЦГиЭ. — Сюда относится ношение масок сотрудниками, наличие дозаторов с антисептиками и соблюдение необходимой дистанции в 1,5−2 метра между посетителями. Мы проверяем соблюдение этих требований. При первичном посещении магазина и выявлении фактов их нарушения мы выдаём администрации магазина рекомендации по устранению и проводим профилактическую беседу. Если нарушение выявляется повторно, то применяем меры административного наказания»