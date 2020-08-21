В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» представлен широкий выбор различных программ для детей от 10 месяцев до 14 лет.
Программы для дошкольников:
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- подготовка к школе (2 раза в неделю по 50 мин либо 1 раз в неделю по 1,5 часа)
- раннее развитие (с 10 месяцев, 2 раза в неделю по 50 мин)
- комплексные развивающие занятия (2 раза в неделю по 50 мин)
- логопед (групповые и индивидуальные занятия)
- английский язык (1 раз в неделю по 50 мин)
- ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)
Программы для школьников:
- ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)
- скорочтение (курс 10 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)
- каллиграфия (курс 12 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)
- логика (1 раз в неделю по 60 мин)
- таблица умножения (курс 10 уроков, 1 раза в неделю по 1,5 часа)
- английский язык (2 раза в неделю либо 1 раз в неделю по 50 мин)
Мы гарантируем интересное обучение и высокие результаты. Не сомневайтесь — записывайтесь на занятия.
Контакты: +375 33 352 62 03, +375 29 661 15 88 (Viber).
Адрес: г. Слуцк, ТЦ Маяк, 5 этаж, левое крыло.
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