В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

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В Детском развивающем центре «Лесенка» представлен широкий выбор различных программ для детей от 10 месяцев до 14 лет.

Программы для дошкольников:

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  • подготовка к школе (2 раза в неделю по 50 мин либо 1 раз в неделю по 1,5 часа)
  • раннее развитие (с 10 месяцев, 2 раза в неделю по 50 мин)
  • комплексные развивающие занятия (2 раза в неделю по 50 мин)
  • логопед (групповые и индивидуальные занятия)
  • английский язык (1 раз в неделю по 50 мин)
  • ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)

Программы для школьников:

  • ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)
  • скорочтение (курс 10 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)
  • каллиграфия (курс 12 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)
  • логика (1 раз в неделю по 60 мин)
  • таблица умножения (курс 10 уроков, 1 раза в неделю по 1,5 часа)
  • английский язык (2 раза в неделю либо 1 раз в неделю по 50 мин)

Мы гарантируем интересное обучение и высокие результаты. Не сомневайтесь — записывайтесь на занятия.

Контакты: +375 33 352 62 03, +375 29 661 15 88 (Viber).

Адрес: г. Слуцк, ТЦ Маяк, 5 этаж, левое крыло.

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В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

ЧП «ДимЯр» УНП690 722 573

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