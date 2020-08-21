В Детском развивающем центре «Лесенка» есть интересные программы для детей

В Детском развивающем центре «Лесенка» представлен широкий выбор различных программ для детей от 10 месяцев до 14 лет.

Программы для дошкольников:

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подготовка к школе (2 раза в неделю по 50 мин либо 1 раз в неделю по 1,5 часа)

раннее развитие (с 10 месяцев, 2 раза в неделю по 50 мин)

комплексные развивающие занятия (2 раза в неделю по 50 мин)

логопед (групповые и индивидуальные занятия)

английский язык (1 раз в неделю по 50 мин)

ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)

Программы для школьников:

ментальная арифметика (1 раз в неделю по 1,5 часа)

скорочтение (курс 10 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)

каллиграфия (курс 12 уроков, 1 раз в неделю по 1,5 часа)

логика (1 раз в неделю по 60 мин)

таблица умножения (курс 10 уроков, 1 раза в неделю по 1,5 часа)

английский язык (2 раза в неделю либо 1 раз в неделю по 50 мин)

Мы гарантируем интересное обучение и высокие результаты. Не сомневайтесь — записывайтесь на занятия.

Контакты: +375 33 352 62 03, +375 29 661 15 88 (Viber).

Адрес: г. Слуцк, ТЦ Маяк, 5 этаж, левое крыло.

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