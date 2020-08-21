Где купить цветы к школе в Слуцке

Подготовка к началу нового учебного года — дело ответственное. Все родители и школьники уже активно готовятся к школе. Покупают рюкзаки, тетради, форму.

А цветы? Мы вам с этим поможем. У нас в наличии:

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роза от 1,5 р.

хризантема

гладиолус

эустома

лилия

гвоздика

гербера

гортензия

пионы и многое другое в наличии.

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Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок павильон 10,11,13.

Время работы: с 7 до 22 часов.

Телефон: +375 296 827 977.

ИП Кракасевич А. Н.

УНП 690 254 505