Где купить цветы к школе в Слуцке

Подготовка к началу нового учебного года — дело ответственное. Все родители и школьники уже активно готовятся к школе. Покупают рюкзаки, тетради, форму.
А цветы? Мы вам с этим поможем. У нас в наличии:
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- роза от 1,5 р.
- хризантема
- гладиолус
- эустома
- лилия
- гвоздика
- гербера
- гортензия
- пионы и многое другое в наличии.
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Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок павильон 10,11,13.
Время работы: с 7 до 22 часов.
Телефон: +375 296 827 977.
ИП Кракасевич А. Н.
УНП 690 254 505
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