В пятницу, 20 августа, состоялся матч 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Динамо» (Минск).

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 26-ой минуте встречи. Абдул Гафар Сирима (нападающий ФК «Слуцк») получил верховую передачу от Романа Кривулькина и головой, с вратарской линии, отправил мяч в ворота соперников. Гости же восстановили паритет спустя три минуты. Евгений Шикавка (нападающий ФК «Динамо») в одиночку разобрался с защитником «Слуцка» и отправил мяч в дальний угол ворот с угла вратарской площади. Перерыв, 1:1.

Во втором тайме гости забили гол «из раздевалки» на 52-ой минуте матча. Заброс на Евгения Шикавку за спину защитникам «Слуцка» привёл к забитому голу. Евгений Шикавка (нападающий ФК «Динамо») оформил дубль, легко разобравшись с Ильёй Брановцом (вратарём «Слуцка»). Больше забитых голов в матче не было, столичное «Динамо» увозит победу со счётом 2:1.

Также отметим, что за хозяев поля дебютировал воспитанник ФК «Слуцк» Владислав Сычёв. Владислав вышел на поле в стартовом составе и был заменён во втором тайме на 75-ой минуте матча Павлом Зуевичем (также воспитанником ФК «Слуцк»).

На 81-ой минуте матча была показана красная карточка Сергею Журавскому (тренеру вратарей «Слуцка»).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остаётся на двенадцатом месте. У случчан всё так же 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет два очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против брестского «Динамо».

Прогноз «Курьера» на матч — «Тотал больше 1.5» с коэффициентом 1.41 — в матче сыграл.