В Слуцке водителей 12 дней будут штрафовать за невключённый ближний свет фар

Это связано с проведением в Слуцком районе акции ГАИ «Внимание — дети!». Она пройдёт с 25 августа по 5 сентября.

В этот период водителей будут штрафовать за выключенный ближний свет фар (или выключенные дневные ходовые огни) независимо от времени суток. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

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ВАЖНО. Двигаться днём нужно не с габаритами или «противотуманками», а именно с ближним светом или дневными ходовыми огнями.

За невыполнение этого требования сотрудники ГАИ могут как предупредить, так и оштрафовать автомобилистов (до 51 рубля).

Акция связана с окончанием летних каникул и началом учебного года. Экипажи ГАИ будут усиленно дежурить рядом с учебными заведениями, уделяя особое внимание пропуску пешеходов.