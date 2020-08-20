Во вторник, 25 августа, с 10.00 до 20.00 в зоне обслуживания Слуцкой мини-ТЭЦ не будет горячей воды. Причина — плановые ремонтные работы на газорегуляторном пункте теплоэлектроцентрали.


Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцких электрических сетях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 1 795) 5 36 79.
Электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

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♦ Слуцкая мини-ТЭЦ

Улица Номер дома Период отключения
1 пер. Толстого 1, 2 25.08, с 10.00 до 20.00
8 Марта 4, 6, 22, 32
Жукова 6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19
Комсомольская 3, 4, 5, 11
Кононовича 2, 4, 6, 8, 10
Копыльская 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35
Ленинская 4, 6, 8, 9, 10
М. Богдановича 5, 12, 29, 33, 37, 40, 88
1 пер. М. Богдановича 7, 39, 41
2 пер. М. Богдановича 1, 3, 5, 12, 20
Ленина 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203
Монахова 5, 13
Парижской Коммуны 4, 6, 8, 11
Республиканская 1
Толстого 26
Пионерская 1, 2, 4, 6, 10
Социалистическая 1, 3, 5
Революционная 1, 2, 4, 5
Корзуна 1, 2, 5, 7
14 Партизан 1
Вечеркевича 40
1 пер. 14 Партизан 3, 5, 11
Пионерская 40, 44, 48, 50
1 пер. Чапаева 3
Строителей 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Р. Люксембург 2
Сентябрьская 1

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