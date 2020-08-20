Во вторник, 25 августа, с 10.00 до 20.00 в зоне обслуживания Слуцкой мини-ТЭЦ не будет горячей воды. Причина — плановые ремонтные работы на газорегуляторном пункте теплоэлектроцентрали.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцких электрических сетях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 1 795) 5 36 79.

Электросети приносят извинения за причинённые неудобства.

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♦ Слуцкая мини-ТЭЦ