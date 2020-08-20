Во вторник, 25 августа, с 10.00 до 20.00 в зоне обслуживания Слуцкой мини-ТЭЦ не будет горячей воды. Причина — плановые ремонтные работы на газорегуляторном пункте теплоэлектроцентрали.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцких электрических сетях.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 1 795) 5 36 79.
Электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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♦ Слуцкая мини-ТЭЦ
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|1 пер. Толстого
|1, 2
|25.08, с 10.00 до 20.00
|8 Марта
|4, 6, 22, 32
|Жукова
|6, 7, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19
|Комсомольская
|3, 4, 5, 11
|Кононовича
|2, 4, 6, 8, 10
|Копыльская
|1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 29, 31, 33, 35
|Ленинская
|4, 6, 8, 9, 10
|М. Богдановича
|5, 12, 29, 33, 37, 40, 88
|1 пер. М. Богдановича
|7, 39, 41
|2 пер. М. Богдановича
|1, 3, 5, 12, 20
|Ленина
|118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 корп. 1, 138А, 139, 141, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 159Б, 161, 163, 165, 187, 191, 193, 195, 197, 201, 203
|Монахова
|5, 13
|Парижской Коммуны
|4, 6, 8, 11
|Республиканская
|1
|Толстого
|26
|Пионерская
|1, 2, 4, 6, 10
|Социалистическая
|1, 3, 5
|Революционная
|1, 2, 4, 5
|Корзуна
|1, 2, 5, 7
|14 Партизан
|1
|Вечеркевича
|40
|1 пер. 14 Партизан
|3, 5, 11
|Пионерская
|40, 44, 48, 50
|1 пер. Чапаева
|3
|Строителей
|1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|Р. Люксембург
|2
|Сентябрьская
|1
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