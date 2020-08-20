В Беларуси возбудили уголовное дело по статье из-за создания Координационного совета

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет Sputnik.
«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор.
Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них — Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер и другие.
В своём выступлении представитель Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путём.
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до выборов случчанин Теслер был недоволен что ему повысили аренду за помещение из-за наличия дивана"комс. правда" шум по этому поводу подняла. Попав в совет (а Теслер попал) он скоро переместиться на казенный лежак и платить за аренду будет уже не несколько сот долларов, а всего13 бел рублей в сутки. Хотя может и бесплатно посадят.
Трансфер для этого совета станет пугающим словом. Кому захочется при деньгах и на старости лет проходить по статье 361? Тоже скажут, что мимо проходили и в совет их включили без их согласия.
Как говорил Бабарико дожевывая:"Глупо было бы продаваться за еду".
Вероника оказалась умнее всех из этого кагала-свалила первой и уже устроилась, света просто за себя испугалась и свалила, а вот Колесникова влипла как Шурик в смолу. Слиняет только потеряв сапоги если успеет и соображения хватит.
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Теслеру тоже не помешает похудеть на тюремной каше, а то избыточный вес нагрузка на сердце. Сердце скорее изнашивается. Вон Сереге Тихановскому на пользу пошло.
Зачем только Алексиевич это на старости лет нужно? Помоему без пользы.