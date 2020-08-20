В Беларуси возбудили уголовное дело по статье из-за создания Координационного совета

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, пишет Sputnik.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — заявил генпрокурор.

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Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них — Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер и другие.

В своём выступлении представитель Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путём.

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