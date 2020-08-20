«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа

Владимир Амельченя
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«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа
Фотографии: Владимир Амельченя

В среду утром, 19 августа, на центральной площади города вновь собрались горожане и сотрудники «Беларуськалия» на мирный митинг протеста.

Возможно, народу было чуть меньше, но настрой у шахтёров по-прежнему боевой. Когда закончился митинг, где собравшиеся подтвердили заявленные ранее требования, среди стоящих появились группы из трёх-пяти человек, пытавшихся посеять сомнения у протестующих, убедить, что это всё бесполезно.

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«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа

Вечером, в 18.00, люди снова пришли на площадь. Выступил шахтёр с 3-го рудника, он сказал: «Не все поддержали полную забастовку, но добычные комплексы стоят три дня. Стал появляться рассол. Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту».

«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа

Участник стачкома рассказал: «Администрация давит, требует заполнить каждому участнику забастовки анкету. Стачком отвечает: «Анкет никто не будет заполнять».

«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа

Кроме ранее выдвинутых, собравшиеся приняли требования к администрации города:

  • митинги освещать в местных средствах информации, в том числе на СТВ;
  • на время митингов предоставлять медицинское обслуживание (присутствие скорой помощи), предоставлять биотуалеты, питьевую воду. «Мы имеем право на все гуманитарные услуги»;
  • обеспечивать место и необходимое оборудование (звуковые колонки, усилители);
  • уборку территории после митингов проводить силами работников ЖКХ.

«Генеральный бегает, уговаривает вернуться в шахту». Что происходило в Солигорске утром и вечером 19 августа

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