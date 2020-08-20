В магазины КУП «Слуцкторг» поступили в продажу лук-севок, озимый чеснок, семена горчицы и луковицы цветов

В магазинах КУП «Слуцкторг» новое поступление посевного материала для ваших приусадебных участков.
Магазины № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
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Лук-севок «Штутгартер», «Стурон»
Чеснок озимый семенной «Полёт»
Семена «Горчицы белой»
Магазины № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118)
Широкий ассортимент луковичных растений — крокусы, ирисы, тюльпаны.
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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