В магазины КУП «Слуцкторг» поступили в продажу лук-севок, озимый чеснок, семена горчицы и луковицы цветов

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В магазинах КУП «Слуцкторг» новое поступление посевного материала для ваших приусадебных участков.

Магазины № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)

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Лук-севок «Штутгартер», «Стурон»

В магазины КУП «Слуцкторг» поступили в продажу лук-севков, озимый чеснок, семена горчицы и луковицы цветовм

Чеснок озимый семенной «Полёт»

В магазины КУП «Слуцкторг» поступили в продажу лук-севков, озимый чеснок, семена горчицы и луковицы цветов

Семена «Горчицы белой»

В магазины КУП «Слуцкторг» поступили в продажу лук-севков, озимый чеснок, семена горчицы и луковицы цветов

Магазины № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118)

Широкий ассортимент луковичных растений — крокусы, ирисы, тюльпаны.

Приглашаем за покупками!

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555

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