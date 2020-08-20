В четверг вечером, 20 августа, в Слуцке проходили два митинга. Первый — в поддержку Александра Лукашенко, который начался на городском стадионе в 17.30. Второй — мирная акция (цепочка солидарности) напротив Слуцкого райисполкома. Его первые участники подошли к 18.00.

Когда мероприятие на стадионе завершилось, часть участников (не менее 500) выдвинулись шествием к молодёжному центру. Людей с государственными флагами, транспарантами за Лукашенко и зелёно-красными шарами направили прямо вдоль цепочки солидарности.

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В истории Слуцка это был самый удивительный и невиданный момент. Момент, когда колонна жителей Слуцка, которая участвовала в митинге в поддержку Лукашенко, шла мимо цепи солидарности против насилия. Одни люди скандировала «За батьку!», «За Беларусь!». А участники цепи солидарности кричали им «Молодцы!». Тем самым они поддерживали желания таких же людей, как они, в стремлении быть за Беларусь.

В то же время, одна из участниц митинга за Лукашенко, который называли «За мир», говорила участникам цепи солидарности: «Иуды!». Одна женщина из цепи солидарности спросила у них: «Вас никто не оскорбляет. Почему вы оскорбляете?»

Но в целом, несмотря на отдельные вышеуказанные эпизоды, в целом у большинства случчан не было агрессии друг к другу.

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