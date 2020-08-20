Жители Слуцка рассказали, почему пришли на митинги «За Лукашенко» и «Против насилия» (Видео)

В Слуцке 20 августа одновременно проходили два митинга. Один — за Лукашенко, другой — цепь солидарности против насилия. Корреспонденты «Кур'ера» побывали на обоих. Они спросили у участников, почему те вышли сегодня митинговать.
Что рассказали участники митинга за Лукашенко
Видео: Олеся Белая
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Что рассказали участники цепи солидарности
Видео: Ольга Паздерина
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