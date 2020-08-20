«Госпожа Тимошенко, вам 1 процент!» В Слуцке проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко

В Слуцке на стадионе «Городской» 20 августа проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко. По наблюдениям читателей, на него пришли около 500−600 человек. Среди них много пенсионеров, в основном это женщины.
Перед людьми выступили Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Валентина Видлога, председатель районного Совета депутатов, член БРСМ и другие случчане.
Как передаёт корреспондент «Кур'ера» с места события, представитель БРСМ сказал, что в результате вмешательства из-за границы возникли массовые беспорядки, в которых пострадали сотни мирных людей.
Одна из выступающих женщин сказала, что «белорусы под белым флагом просто оступились».
Она также добавила: «Госпожа Тимошенко, вам 1 процент!». Потом исправилась на Тихановскую. И сказала, что даже имени её не хочет знать. И сказала, что надо стать стеной за президента, Родину и за Россию. Так как он (Лукашенко) «не упал, его хотят столкнуть, а он не рухнул».
Также на митинге женщина сказала, что люди взяли в руки «бчб"-флаг, который использовали коллаборанты, которые залили кровью нашу землю и убили её отца.
Другая выступающая сказала, что она опросила лично около 2000 человек, и из них только три не голосовали за Лукашенко.
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