«Госпожа Тимошенко, вам 1 процент!» В Слуцке проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко

В Слуцке на стадионе «Городской» 20 августа проходит митинг в поддержку Александра Лукашенко. По наблюдениям читателей, на него пришли около 500−600 человек. Среди них много пенсионеров, в основном это женщины.

Перед людьми выступили Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, Валентина Видлога, председатель районного Совета депутатов, член БРСМ и другие случчане.

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Как передаёт корреспондент «Кур'ера» с места события, представитель БРСМ сказал, что в результате вмешательства из-за границы возникли массовые беспорядки, в которых пострадали сотни мирных людей.

Одна из выступающих женщин сказала, что «белорусы под белым флагом просто оступились».

Она также добавила: «Госпожа Тимошенко, вам 1 процент!». Потом исправилась на Тихановскую. И сказала, что даже имени её не хочет знать. И сказала, что надо стать стеной за президента, Родину и за Россию. Так как он (Лукашенко) «не упал, его хотят столкнуть, а он не рухнул».

Также на митинге женщина сказала, что люди взяли в руки «бчб"-флаг, который использовали коллаборанты, которые залили кровью нашу землю и убили её отца.

Другая выступающая сказала, что она опросила лично около 2000 человек, и из них только три не голосовали за Лукашенко.

Мужчина говорит, что сейчас крестьяне приблизились к городской жизни и могут позволить себе выходной день. И сказал, что не допустит, чтобы страну раскололи жулики.

Мужчина (на фото) говорит, что люди вышли «под флагами полицаев крошить нашу землю». Он решил открыть борьбу с этой «нечистью» и создал Telegram-канал, и к нему подключилось большое количество людей.

«В начале на митинги змагаров выходили по два-три человека. А у нас первый митинг, и посмотрите, какое огромное количество людей собралось», — обратил он внимание.

Люди скандируют «За батьку» и «Пока мы едины, мы непобедимы».

Выступает мужчина, который фактически белорус, но не гражданин, а с видом на жительство. Большую часть жизни он прожил в Казахстане. Он выступает за единую и мирную Беларусь.

Эта участница митинга говорит, что уже 30 лет живёт в Беларуси. Она учитель, и вся её семья голосовала за Лукашенко. Говорит, что украинцы в Европе «потирают задницы миллионерам».

Девушка (на фото справа) говорит, что тех, кто сбился с пути, нужно вернуть обратно к белорусам.

После митинга будет шествие до Молодёжного центра.

Женщины закрываются зонтами от фотоаппарата журналиста.

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