Начальник слуцкой милиции предупредил: больше он не допустит незаконных массовых мероприятий

Об этом Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, заявил после того, как мимо несанкционированной цепочки солидарности против насилия два раза прошли участники разрешённого митинга за Лукашенко.
Ещё до того, как Александр Голиков начал говорить в громкоговоритель, часть людей начала расходиться. Остальные ушли, выслушав его.
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Начальник милиции также сообщил, что они могут собраться на санкционированном митинге. Он сказал, что люди уже подали заявку, и нужно ждать, пока её рассмотрят.
А что он сделает? Начнет разгонять народ дубинками и гранатами? Хочет чтобы было как в Минске? Здесь не Минск, здесь все друг друга знают город маленький, к каждому охрану не приставить, а сотрудникам и членам их семей здесь ещё жить
Как в Минске тебя задержат, ввалят по заднице если брыкаться будешь, а остальные разойдутся глядя на все это. Ваши из Минска уже в ютубе слёзы льют и говоря, что бес попутал.
Мне не ввалят ответочка прилететь может и не слабая, а если Ютуб смотришь там показывают как ОМОН бегает от народа, они могут только впятером на одного, да и не надо уже им это адреса их и их семей давно известны на зверства получат ответ
Народ никто не разгонял дубинками и гранатами, разгоняли боевиков которые в ночное время громили нашу столицу.
Надо же в ком ты боевиков увидел? в безоружных людях
Разогнать не проблема. Экстремисты уже попрятались (спасибо омону и МВД) и только синие задницы полякам и литовцам в интернете показывают, а деуки буянить не будут они же мирная акция .Я б их не трогал. Скоро, как кто-то заметил, они скажут как Форест Гамп:"Пора возвращаться домой".
Сразу понятно какое тв смотрите) а то, что людей убили, покалечили на всю жизнь и ПЫТАЛИ - это норма? Очнитесь от бтэшного сна уже.
Кому вы пытаетесь объяснить, этот строч помойный здесь под каждой статьей своим бредом воняет
Иди разгони полмиллиона человек