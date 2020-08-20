Начальник слуцкой милиции предупредил: больше он не допустит незаконных массовых мероприятий

Отдел новостей
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Начальник слуцкой милиции предупредил: больше он не допустит незаконных массовых мероприятий
Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, предупреждает граждан. Фото: Олеся Белая

Об этом Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, заявил после того, как мимо несанкционированной цепочки солидарности против насилия два раза прошли участники разрешённого митинга за Лукашенко.

Ещё до того, как Александр Голиков начал говорить в громкоговоритель, часть людей начала расходиться. Остальные ушли, выслушав его.

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Начальник милиции также сообщил, что они могут собраться на санкционированном митинге. Он сказал, что люди уже подали заявку, и нужно ждать, пока её рассмотрят.

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3 Авторы комментариев
factorStarikIt is 2015 Авторы недавних комментариев
factor
Участник
factor

А что он сделает? Начнет разгонять народ дубинками и гранатами? Хочет чтобы было как в Минске? Здесь не Минск, здесь все друг друга знают город маленький, к каждому охрану не приставить, а сотрудникам и членам их семей здесь ещё жить

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20 августа 2020 21:37
It is 2015
Участник
It is 2015

Как в Минске тебя задержат, ввалят по заднице если брыкаться будешь, а остальные разойдутся глядя на все это. Ваши из Минска уже в ютубе слёзы льют и говоря, что бес попутал.

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20 августа 2020 22:29
factor
Участник
factor

Мне не ввалят ответочка прилететь может и не слабая, а если Ютуб смотришь там показывают как ОМОН бегает от народа, они могут только впятером на одного, да и не надо уже им это адреса их и их семей давно известны на зверства получат ответ

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20 августа 2020 22:55
It is 2015
Участник
It is 2015

Народ никто не разгонял дубинками и гранатами, разгоняли боевиков которые в ночное время громили нашу столицу.

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20 августа 2020 22:32
factor
Участник
factor

Надо же в ком ты боевиков увидел? в безоружных людях

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20 августа 2020 22:56
It is 2015
Участник
It is 2015

Разогнать не проблема. Экстремисты уже попрятались (спасибо омону и МВД) и только синие задницы полякам и литовцам в интернете показывают, а деуки буянить не будут они же мирная акция .Я б их не трогал. Скоро, как кто-то заметил, они скажут как Форест Гамп:"Пора возвращаться домой".

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20 августа 2020 22:27
Starik
Участник
Starik

Сразу понятно какое тв смотрите) а то, что людей убили, покалечили на всю жизнь и ПЫТАЛИ - это норма? Очнитесь от бтэшного сна уже.

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20 августа 2020 22:43
factor
Участник
factor

Кому вы пытаетесь объяснить, этот строч помойный здесь под каждой статьей своим бредом воняет

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20 августа 2020 23:00
factor
Участник
factor

Иди разгони полмиллиона человек

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20 августа 2020 22:57