Начальник слуцкой милиции предупредил: больше он не допустит незаконных массовых мероприятий

Об этом Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, заявил после того, как мимо несанкционированной цепочки солидарности против насилия два раза прошли участники разрешённого митинга за Лукашенко.

Ещё до того, как Александр Голиков начал говорить в громкоговоритель, часть людей начала расходиться. Остальные ушли, выслушав его.

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Начальник милиции также сообщил, что они могут собраться на санкционированном митинге. Он сказал, что люди уже подали заявку, и нужно ждать, пока её рассмотрят.