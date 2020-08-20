На что повлияла встреча работников «сахарного» с главой «Белгоспищепрома» в Слуцке. И будут ли они дальше бастовать

Работники Слуцкого сахарорафинадного комбината рассказали «Кур'еру», что 19 августа с ними встретился глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен. Это произошло после того, как 17 августа часть работников подготовила сообщение о забастовке.
Один из работников предприятия сказал, что это собрание принесло результат: работникам ИТР вернули премии, которые забрали с приходом нового директора. По словам собеседника, больше никаких конкретных решений в ходе разговора с начальником концерна не принято.
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Работники, предупредившие о забастовке, поставили сроки на выполнение их условий. Поэтому теперь они просто наблюдают, как будет развиваться ситуация.
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