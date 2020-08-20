Второй номер «Комсомолки» тоже не вышел в печать. На обложке было про компромисс властей и протестующих

Белорусская «Комсомольская правда» опять не смогла отпечатать номер в среду 19 августа. В Доме печати сломалась печатный станок.

Об этом издание сообщило на своей странице в Facebook.

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На обложке газеты вынесен заголовок о том, что в Гродно местные власти и протестующие нашли компромисс — мирные митинги разрешили, а перед задержанными извинились. «Дорогие читатели, мы не смогли отпечатать в Доме печати номер „Комсомолки“ за четверг, 20 августа. Неожиданно сломался печатный станок. Это уже второй номер, который не поступил в киоски и к подписчикам… Главное, что можем сказать: мы сделали всё, от нас зависящее, создали два прекрасных, насыщенных, правдивых номера. Но увы, над станками навис какой-то злой рок», — говорится в сообщение издания.

Напомним, похожая ситуация произошла день назад. Во вторник, 18 августа, «Комсомолке» также сообщили, что станок не работает. На обложке этого номера показывали самую массовую акцию протеста в истории страны, внутри — рассказы пострадавших от силовиков.