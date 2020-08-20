Сейчас в каждом доме, дворе, магазине большая часть разговоров про итоги выборов и последовавшие за ними акции протеста, про то, что ждёт страну впереди. Люди спорят на эту тему, доказывают друг другу, что правы только они, обижаются и даже ругаются. При этом каждый уверен, что прав именно он, а собеседник просто чего-то не понимает. Как избежать конфликтов в семье, с детьми и близкими, размышляет психолог Марина Чижик.



«Типичный для последних дней разговор двух девушек я услышала возле «Радуги». Одна девушка говорит: «Нужны перемены, надоело бояться, нас не считают за людей, врут, а мы проглатываем», другая отвечает: «Ты понимаешь, что из-за таких, как ты, все митинги и демонстрации, ты не боишься того, что нас ждёт?». Переругались, замахали друг на друга руками и со злыми лицами разошлись, — говорит Марина. — Недавно приятельница рассказала, как поругалась с сыном-подростком из-за того, что он рвался на митинг, а родители его не пускали. Придя с митинга, парень не разговаривал с ними. Ещё накануне выборов из открытого окна дома слышала скандал: «Если ты проголосуешь за него, я с тобой разведусь».

Почему тема выборов и акций протеста ожесточила близких людей и как избежать конфликтов?

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О психологии выбора

Нужно понимать, что выбор в любом случае каждый делает, основываясь на личном опыте, исходя из того, что происходит в жизни с ним, своего мироощущения и характера. Межличностный конфликт имеет ту же психологическую природу, что и конфликт в обществе. Он возникает, когда одна сторона насильственным способом принуждает другую поступать не в соответствии с его взглядами и убеждениями.

Поэтому, прежде чем доказывать свою точку зрения, подумайте, почему человек так яро отстаивает свои интересы и что его к этому побуждает. Возможно, у вас другая ситуация, в силу этого вы не можете или не хотите понять проблемы оппонента.

Почему возникает конфликт



Обычно конфликты в семье или между близкими людьми из-за политических взглядов ложатся на подготовленную почву, когда внутренний конфликт из-за других причин уже существует.

Конфликт между мужем и женой происходит чаще там, где разногласия существовали и раньше по другим поводам: в отношениях или из-за разделения обязанностей, воспитания детей. Очередное несходство мнений становится просто ещё одним поводом для спора.

В этой ситуации, чтобы избежать конфликта, кому-то из супругов достаточно не поддерживать политическую тему, не спорить и не насмехаться над выбором супруга. Если супруги будут винить друг друга, причисляя их к массе, делающей такой же выбор, то конфликт может иметь негативное продолжение. Когда в семье споры возникают из-за разности взглядов, супруги заодно стараются подчеркнуть несовершенство друг друга, другие недостатки, что может вообще привести к разводу. Поэтому, если хотите сохранить семью, просто помните о том, что от вашего скандала или развода политическая ситуация в стране не изменится, и лучше промолчать или уступить супругу, выбрать вариант избегания конфликта.

Нечто подобное происходит и между друзьями, у которых сложилась разная жизненная ситуация: один живёт в достатке, другой — мало получает, у одного есть жильё, у другого — нет и прочее. Их социальный статус не равнозначен. Они остаются друзьями, пока не обсуждают вопрос: нужны ли перемены и кто за кого на выборах? Если затронуть эту тему, то скрытый конфликт вырвется наружу.

Нужно ли переубеждать старших

Важное значение имеют возраст и образование человека. Почему мало людей преклонного возраста хотят перемен? В первую очередь их жизненный опыт подсказывает им такую тактику поведения, особенно тем, кто пережил тяжёлые времена и лишения. У них есть с чем сравнить. Они делают свой выбор, опираясь на свои негативные эмоции, которые пережили в прошлом. И это нужно понимать, не обвиняя их в том, что они уже отжили своё. Если у пожилого человека есть убеждения, то не стоит с ним спорить, нужно просто принять его позицию и объяснить, почему вы думаете по-другому.

Человек образованный способен сам анализировать ситуацию, он с лёгкостью не поддаётся на призывы или постулаты, которые утверждаются извне. Он может аргументировать свою позицию, в то время как человек малограмотный слепо воспринимает чужие установки. Непонимание между такими собеседниками весьма вероятно.

Запрет приведёт к обратному результату

Сейчас немало спорных ситуаций возникает и у родителей с детьми-подростками, молодыми людьми. 15-летний подросток, который во что бы то ни стало хочет пойти на митинг, самостоятельно вряд ли объяснит, почему он хочет это сделать. Категорический запрет родителей только обостряет его желание сделать по-своему.

Психологически правильно пойти родителям на мероприятие вместе с ним и потом обстоятельно обсудить всё то, что происходило. Попытаться объяснить действия противоборствующих сторон. Только так можно выработать осознанный подход ребёнка к событиям и избежать конфликта в семье. Ещё один вариант — предоставить свободу выбора, если остановить молодого человека, рвущегося на митинг, невозможно. По возвращении спокойно и с интересом попросить его поделиться тем, что он видел, не критикуя и не оскорбляя его мнение.

Младшие дети (до 13−14 лет), как правило, зеркально повторяют мнение родителей. Их споры друг с другом, по сути, перерастают в отстаивание точки зрения родителей, которые для них являются авторитетом. С ними тоже нужно разговаривать и объяснять, что не нужно спорить со сверстниками, потому что мнение и взгляды родителей могут быть разными.

Старайтесь, чтобы дети не были втянуты в жаркие споры «на кухне», не оскорбляйте при детях тех, чья точка зрения отличается от вашей. Не настраивайте их друг против друга.

Не давать эмоциям взять верх

Конфликт интересов (в речевом проявлении — горячий спор) — это ситуация, в которой, когда закончатся аргументы, люди незаметно переходят на личности. Рациональная часть мозга отключается, действуют только эмоции, которые могут сыграть злую шутку. Поэтому применяйте простой приём: пока собеседник что-то горячо доказывает, раз уж вы втянуты в конфликт, досчитайте про себя до 10, пока он договаривает аргументы. Это позволит сдержать первый эмоциональный порыв.

Каждый имеет право на своё мнение и выбор. Ситуация в стране со временем стабилизируется, а конфликт интересов и ощущение неприязни к человеку сохранятся надолго. Как бы ни был понятен или нет выбор и точка зрения собеседника, уважайте его, ведь вам тоже хочется, чтобы уважали ваш. Если предчувствуете конфликт с человеком, который сам по себе склонен спорить, не обсуждайте политическую тему, переведите разговор в шуточное русло или договоритесь заранее тему выборов не обсуждать, чтобы не портить отношения.

Не допускать конфликта между любыми собеседниками можно только одним путём — диалогом и толерантностью. Запрет иметь своё мнение, запугивание, угрозы наказанием на инстинктивном уровне вызывают протест и желание противодействовать любыми доступными способами".