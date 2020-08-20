«Кур'ер» ещё не откопал послание будущему президенту Беларуси, которое составили читатели газеты

Где-то грустит одна «капсула времени», в которой спрятано послание будущему президенту Беларуси. Мы хотели открыть её сразу после выборов, но не сделали этого, пока ситуация в стране войдёт в своё русло и люди (и возможно, президент) смогут его спокойно прочитать. Поэтому капсула ждёт своего часа.

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Напомним, в течение двух месяцев «Кур'ер» собирал от своих читателей послания будущему президенту. Из всех присланных сообщений читателей мы составили одно общее послание президенту, кто бы он ни был. Его мы закопали в одном секретном месте.

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