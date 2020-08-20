Сколько человек собрал митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа. Посчитали (фото)

Корреспондент «Кур'ера» сделал фотографии с дрона, чтобы посчитать, сколько человек пришло на митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа.

Фотография сделана в 18.20. Это через час после начала митинга, примерно так же, мы снимали на других митингах. Она фиксирует, сколько людей находилось на встрече в то время. Тех, кто принимал участие в митинге — более 1800 человек.

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