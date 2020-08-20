Сколько человек собрал митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа. Посчитали (фото)

Алесь Достанко
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Сколько человек собрал митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа. Посчитали (фото)
Фото: Алесь Достанко

Корреспондент «Кур'ера» сделал фотографии с дрона, чтобы посчитать, сколько человек пришло на митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа.

Фотография сделана в 18.20. Это через час после начала митинга, примерно так же, мы снимали на других митингах. Она фиксирует, сколько людей находилось на встрече в то время. Тех, кто принимал участие в митинге — более 1800 человек.

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Сколько человек собрал митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа. Посчитали (фото)

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2 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonicfactor Авторы недавних комментариев
factor
Участник
factor

Что-то негусто, нечем платить что-ли?хотя собственно в 3 процента уложились

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20 августа 2020 19:55
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Так только больше ненавидеть лукашенко будут, жкх всех своих работников заставляли чуть ли не силой прийти на это митинг, угрожали увольнением!

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20 августа 2020 21:02
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Слышал в школах с учителями так же ?))))

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20 августа 2020 21:02