Сколько человек собрал митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа. Посчитали (фото)

Корреспондент «Кур'ера» сделал фотографии с дрона, чтобы посчитать, сколько человек пришло на митинг в поддержку Лукашенко в Слуцке 20 августа.
Фотография сделана в 18.20. Это через час после начала митинга, примерно так же, мы снимали на других митингах. Она фиксирует, сколько людей находилось на встрече в то время. Тех, кто принимал участие в митинге — более 1800 человек.
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Что-то негусто, нечем платить что-ли?хотя собственно в 3 процента уложились
Так только больше ненавидеть лукашенко будут, жкх всех своих работников заставляли чуть ли не силой прийти на это митинг, угрожали увольнением!
Слышал в школах с учителями так же ?))))