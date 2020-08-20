С 21 августа обновляется график движения поездов через станцию Слуцк. Расписание

С пятницы, 21 августа, утверждается обновлённый график движения поездов через станцию Слуцк. Смотрите таблицу.
График движения поездов по станции Слуцк
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Дни курсирования
|прибытия поезда на станцию
|стоянки поезда
|отправления поезда со станции
|Осиповичи-Слуцк-Солигорск
|6521
|Слуцк-Солигорск
|6.03
|Ежедневно
|6523
|Осиповичи-Солигорск
|10.57
|3
|11.00
|Ежедневно
|6525
|Слуцк-Солигорск
|15.06
|Ежедневно
|6525
|Осиповичи-Солигорск
|14.29
|37
|15.06
|Пятница, суббота, воскресенье
|6527
|Осиповичи-Солигорск
|16.59
|14
|17.13
|Ежедневно
|6529
|Осиповичи-Солигорск
|20.07
|7
|20.14
|Ежедневно
|Солигорск-Слуцк-Осиповичи
|6522
|Солигорск-Осиповичи
|7.59
|21
|8.20
|Ежедневно
|6524
|Солигорск-Осиповичи
|13.42
|3
|13.45
|Ежедневно
|6526
|Солигорск-Слуцк
|16.58
|Ежедневно
|6540
|Солигорск-Осиповичи
|17.01
|Пятница, суббота, воскресенье
|6528
|Солигорск-Осиповичи
|19.50
|20
|20.10
|Ежедневно
|6530
|Солигорск-Слуцк
|22.01
|Ежедневно
|Слуцк-Барановичи-Слуцк
|6201
|Слуцк-Барановичи
|4.39
|Ежедневно
|6203
|Слуцк-Барановичи
|14.42
|Пятница, воскресенье
|6205
|Слуцк-Барановичи
|17.35
|Ежедневно
|6202
|Барановичи-Слуцк
|10.07
|Ежедневно
|6204
|Барановичи-Слуцк
|14.32
|Пятница, воскресенье
|6206
|Барановичи-Слуцк
|22.44
|Ежедневно
|Могилёв-Слуцк-Могилёв
|779
|Могилёв-Слуцк
|9.35
|2
|9.37
|Ежедневно
|780
|Слуцк-Могилёв
|17.56
|2
|17.58
|Ежедневно
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