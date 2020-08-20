С 21 августа обновляется график движения поездов через станцию Слуцк. Расписание

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С пятницы, 21 августа, утверждается обновлённый график движения поездов через станцию Слуцк. Смотрите таблицу.

График движения поездов по станции Слуцк

№ поезда Маршрут следования Время Дни курсирования
прибытия поезда на станцию стоянки поезда отправления поезда со станции
Осиповичи-Слуцк-Солигорск
6521 Слуцк-Солигорск 6.03 Ежедневно
6523 Осиповичи-Солигорск 10.57 3 11.00 Ежедневно
6525 Слуцк-Солигорск 15.06 Ежедневно
6525 Осиповичи-Солигорск 14.29 37 15.06 Пятница, суббота, воскресенье
6527 Осиповичи-Солигорск 16.59 14 17.13 Ежедневно
6529 Осиповичи-Солигорск 20.07 7 20.14 Ежедневно
Солигорск-Слуцк-Осиповичи
6522 Солигорск-Осиповичи 7.59 21 8.20 Ежедневно
6524 Солигорск-Осиповичи 13.42 3 13.45 Ежедневно
6526 Солигорск-Слуцк 16.58 Ежедневно
6540 Солигорск-Осиповичи 17.01 Пятница, суббота, воскресенье
6528 Солигорск-Осиповичи 19.50 20 20.10 Ежедневно
6530 Солигорск-Слуцк 22.01 Ежедневно
Слуцк-Барановичи-Слуцк
6201 Слуцк-Барановичи 4.39 Ежедневно
6203 Слуцк-Барановичи 14.42 Пятница, воскресенье
6205 Слуцк-Барановичи 17.35 Ежедневно
6202 Барановичи-Слуцк 10.07 Ежедневно
6204 Барановичи-Слуцк 14.32 Пятница, воскресенье
6206 Барановичи-Слуцк 22.44 Ежедневно
Могилёв-Слуцк-Могилёв
779 Могилёв-Слуцк 9.35 2 9.37 Ежедневно
780 Слуцк-Могилёв 17.56 2 17.58 Ежедневно

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