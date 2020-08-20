ФК «Слуцк» принимает дома минское «Динамо». Прогноз на матч

В пятницу, 21 августа, в рамках 22-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома минское «Динамо». Стартовый свисток для команд прозвучит в 16.00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». В среду, 12 августа, должен был состояться выездной матч случчан против брестского «Динамо», но игру перенесли из-за того, что брестчане готовились к лигачемпионскому матчу против «Астаны». Таким образом, из-за переноса матча на неопределённый срок у случчан появилась пауза в чемпионате. Сейчас команда вплотную готовится к домашнему противостоянию против столичного «Динамо». Сами же случчане находятся около «зоны вылета», и о былых подвигах команды на старте чемпионата уже мало кто помнит. Образовавшаяся пауза должна сыграть команде на пользу. Игроки должны были остановиться и перевести дух после ряда поражений.

В стане «Слуцка» произошли кадровые потери. Из клуба, помимо Дениса Образова, ушли Сослан Такулов, Алан Короев и Драман Салу. И теперь команде будет сложнее завершить сезон не на последних местах. Тем более впереди по календарю мощный БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман» и перенесённый матч с брестским «Динамо».

Также напомним, что предстоящий матч пройдёт без зрителей по решению АБФФ.

ФК «Динамо» (Минск). Минчане так же, как и «Слуцк», попали на паузу в чемпионате и не сыграли свой крайний матч со «Смолевичами». Последний же матч они провели 1 августа в Гродно, где уступили местному «Неману» со счётом 0:1.

Минчане сейчас обитают ровно в середине турнирной таблицы, и на большее претендовать команде тяжело, даже с новым главным тренером Леонидом Кучуком. Одна из проблем нынешнего «Динамо» в том, что у команды нет ярко выраженного бомбардира в атаке, поэтому команда не очень много забивает в чемпионате и с трудом добывает крупные победы. Такая у «Динамо» была только одна — 4:0 в матче против бобруйской «Белшины».

Несмотря на то, что фаворит в матче со «Слуцком» именно «Динамо», не будем говорить о том, что они увезут из Слуцка разгромную победу.

Прогноз на матч. Тотал больше 1.5. Коэффициент — 1.41.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.