В Слуцке участница митинга за Лукашенко напала на журналистку. Видео

Отдел новостей
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В четверг, 20 августа, в Слуцке одновременно проходили два мероприятия — митинг за Александра Лукашенко и мирная акция (цепь солидарности против насилия). «Кур'ер» освещал оба события.

Когда случчане, поддерживающие Лукашенко, проходили мимо цепи солидарности, корреспондент «Кур'ера» Ольга Паздерина вела прямой эфир на YouTube. На видео попала перепалка случчанок разных политических взглядов, а потом — момент нападения.

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Расшифровка видео:

— Надо воспитывать нормально, а не стоять тут вот!
— Вы на Окрестина съездите, посмотрите, сколько там мучают других детей. /… /
— Дай Бог, чтоб ваш сын туда попал.
— Успокойтесь, я слушать не хочу.
— Дай Бог, чтоб ваш сын туда попал.
— Дай Бог, чтобы ты там была, а не мой сын.
— Из Минска мне сестра говорила, что 49 человек за сутки умерло.
— Девчата, девчата!
— Я понимаю, захватили, арестовали, взяли, но не надо так издеваться — «девчата, девчата».

Далее женщина из шествия за Лукашенко набросилась на нашего журналиста — попыталась выхватить телефон, а потом схватилась за жилетку с надписью «ПРЭСА». При этом нападавшая нецензурно выражалась в адрес журналиста «Кур`ера»:

— Выключи и не показывай!
— Не трогай!
— Бо я тебе сейчас б***ь выбью это самое. Пресса н***й. Пришла, фотографирует.
— Я сниму, знаете?! … Сука.

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2 Авторы комментариев
factorIt is 2015 Авторы недавних комментариев
factor
Участник
factor

Во дают застабилы вот что чарлик делает

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20 августа 2020 21:44
factor
Участник
factor

Засветилась туша на весь Слуцк, что только не делают ради хайпа, браво

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20 августа 2020 21:47
It is 2015
Участник
It is 2015

У этой женщины что-то с психикой. Я видел как она на почте буянила. Никакой тут"политики" просто больная.

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20 августа 2020 22:21
factor
Участник
factor

Застабилы все такие видел видео как на провластном митинге одна такая вместе прямо из сумочки хлестала не забывая при этом махать руками и кричать

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20 августа 2020 22:49