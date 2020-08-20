В Слуцке участница митинга за Лукашенко напала на журналистку. Видео

В четверг, 20 августа, в Слуцке одновременно проходили два мероприятия — митинг за Александра Лукашенко и мирная акция (цепь солидарности против насилия). «Кур'ер» освещал оба события.

Когда случчане, поддерживающие Лукашенко, проходили мимо цепи солидарности, корреспондент «Кур'ера» Ольга Паздерина вела прямой эфир на YouTube. На видео попала перепалка случчанок разных политических взглядов, а потом — момент нападения.

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Расшифровка видео:

— Надо воспитывать нормально, а не стоять тут вот!

— Вы на Окрестина съездите, посмотрите, сколько там мучают других детей. /… /

— Дай Бог, чтоб ваш сын туда попал.

— Успокойтесь, я слушать не хочу.

— Дай Бог, чтоб ваш сын туда попал.

— Дай Бог, чтобы ты там была, а не мой сын.

— Из Минска мне сестра говорила, что 49 человек за сутки умерло.

— Девчата, девчата!

— Я понимаю, захватили, арестовали, взяли, но не надо так издеваться — «девчата, девчата».

Далее женщина из шествия за Лукашенко набросилась на нашего журналиста — попыталась выхватить телефон, а потом схватилась за жилетку с надписью «ПРЭСА». При этом нападавшая нецензурно выражалась в адрес журналиста «Кур`ера»:

— Выключи и не показывай!

— Не трогай!

— Бо я тебе сейчас б***ь выбью это самое. Пресса н***й. Пришла, фотографирует.

— Я сниму, знаете?! … Сука.