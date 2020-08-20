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Updated on 20 August 2020 10:17
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 20 августа, 2020
17.5
C
Слуцк
КОРОНАВИРУС:
Заражено в РБ:
Belarus
69,801
Total confirmed cases
Updated on 20 August 2020 10:17
Behance
Facebook
Instagram
Twitter
VKontakte
Youtube
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
Реклама
Рекламодателю
Подписка
Контакты
Каталог
Лампа
Объявления
Инструкция по подаче частных объявлений
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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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Рекламодателю
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№ 1018 от 6 августа 2020 года
Отдел новостей
-
20 августа 2020, 08:26
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.