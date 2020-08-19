Сегодня - Яблочный спас. Случчане освящают плоды в Михайловском соборе (фото)

В среду, 19 августа, отмечается один из 12-ти главных церковных праздников — Преображение Господне, в народе он больше известен как Яблочный спас. «Кур'ер» сходил в этот день в Михайловский собор в Слуцке. Несмотря на дождь, в церковь пришли верующие. Они присутствуют на службе внутри и выстраиваются на улице, где священнослужитель, монах Николай, освящает принесённые плоды. Смотрите фото.

Освятить виноград и яблоки сегодня в Михайловском соборе можно до 17 часов.

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СПРАВКА. Праздник Преображения Господня посвящён преображению Иисуса Христа на горе Фавор за 40 дней до распятия Спасителя. Народное название праздника связано с традицией освящать в этот день в храмах фрукты. Окропляемые святой водой плоды символизируют природу, ждущую обновления и спасения от греха. В Израиле и Греции в это время поспевал виноград, а на Руси — яблоки.