Участник цепей солидарности: «Мы не являемся оппозицией. Но кому-то очень хочется поделить народ на два лагеря»

Андрей Лугинин был в числе тех, кто инициировал и участвовал от части населения Случчины, подключившегося к цепям солидарности, во встрече с руководителем района и правоохранительными ведомствами в конце прошлой недели. Своими наблюдениями за участниками акций, за реакцией руководства местной власти, мнениями о развитии ситуации в стране он коротко поделился с корреспондентом «Кур'ера».

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что все неравнодушные белорусы 9 августа после закрытия избирательных участков и объявления предварительных итогов просто возмутились тем, как нагло их решили „кинуть“, — сказал Андрей. — Вся эта жестокая реакция власти с „хапунами“ и избиениями была абсолютно излишней. А может и специально устроенной, чтобы „помять кости“ и посеять страх у одних, а другим чуть позже вручить награды…»

По словам Андрея, его возмущает, насколько часто сейчас звучит, что оппозиция у нас устраивает «противолукашенковские акции» в виде цепей солидарности. «Тут два момента — говорит Андрей, — Первый — акции носят абсолютно мирный характер и направлены против неуважения и обмана людей в этой электоральной кампании.

Второй — все, кто подключается к цепям солидарности, ни к какой оппозиции не относятся».

Этим людям, по мнению Андрея, сегодня нужно только слова благодарности передать за их гражданскую неравнодушную позицию, поскольку только с такой позицией и можно построить процветающую Беларусь. Они не ждут спецприглашений на провластные мероприятия. Они инициируют и делают свои, с душой и ответственностью (в том числе и за порядок).

«Вешать ярлыки, что это какая-то „оппозиция“ в адрес людей, не желающих мириться с творящимся со стороны власти хамством и беззаконием, а лицемерам приписывать, что они такие мягкие-пушистые и стоят за мирную Беларусь — это вносить раскол в общество, сознательно делить наш народ на два лагеря», — отмечает Андрей Лугинин.

Сегодня, как сказал собеседник, конечно же, у большинства людей, ставших в цепь солидарности, нет опыта ведения конструктивных переговоров: «Но откуда ему взяться, если 26 лет подавлялись в стране все гражданские инициативы?! Только над этим ерничать не надо. Эта проблема, над поиском решений которой в первую очередь как раз местная власть должна задуматься. Тогда и будет прогресс, будут лидеры, взаимодоверие и конструктив».