Работники белорусских предприятий активно выражают своё недовольство происходящим в стране, в том числе объявляют забастовки. Об этом заявили работники «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота», других крупных предприятий.

Основные требования, которые выдвигают работники, — это прекращение насилия со стороны правоохранительных органов, освобождение задержанных во время мирных акций протеста и политзаключённых, а также отставка Александра Лукашенко и проведение новых выборов с участием независимых наблюдателей. При этом власти уже направили в госорганизации письма с требованием предупредить работников о наказании за участие в забастовках. TUT.BU разбирал с экспертом, законны ли забастовки в Беларуси, как их легально провести и есть ли в этом смысл.

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Какие есть нюансы, чтобы легально провести забастовку

Право на забастовку прописано в ч. 3 ст. 41 Конституции. Формулировка звучит так: «Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку». Вместе с тем председатель ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александр Ярошук говорит, что «законодательством сделано всё, чтобы законная забастовка не состоялась».

— Например, согласно ст. 389 Трудового кодекса, решение о забастовке принимается на собрании или конференции работников. При этом за забастовку должно проголосовать более 2/3 присутствовавших на собрании, — рассказывает Александр Ярошук. — После этого формируется представительный орган работников, который уведомляет нанимателя о забастовке не позднее чем за две недели до её начала.

При этом, подчёркивает Александр Ярошук, в соответствии с законом «О профсоюзах» на забастовке запрещено выдвигать политические требования, а госслужащим, военнослужащим, сотрудникам МЧС, авиации в принципе запрещено бастовать.

— Сделано всё, чтобы предельно усложнить начало забастовки, — констатирует эксперт. — Даже если представить, что работникам удалось следовать законной процедуре, президент может под любым предлогом приостановить или отложить забастовку, суд — признать её незаконной.

Есть ещё один момент: согласно законодательству, бизнес, политические партии, движения, общественные объединения не могут оказывать помощь участникам забастовки. То же самое касается иностранных юридических и физических лиц.

Ярошук о том, почему не видит смысла в легальных забастовках

— Правовое положение работников во время забастовки практически уничтожается, — продолжает Александр Ярошук. — Её участники лишаются зарплаты, период участия в стачке не даёт права на стаж, который включается в отпуск. Если администрация поддержит бастующих, она сможет лишь выплатить им материальную помощь, а зарплату — нет. С учётом всего этого очевидно, что нет никакого смысла стремиться оформить процесс вхождения в забастовку в рамках правового поля. Трудящимся, которые бросили вызов государству, потребовали отставки Лукашенко, объявили бессрочную политическую забастовку, вышли из цехов, следует идти до победного конца. И люди должны это понимать. И совершенно незачем смотреть на законодательство, соблюдать процедуру проведения забастовки. Потому что власть своими фальсификациями и брутальными расправами над участниками мирных акций протеста перечеркнула законодательство, поставила крест на Конституции.

Что такое стачкомы и зачем они нужны

На некоторых крупных предприятиях сейчас начинают появляться стачечные комитеты. По словам Александра Ярошука, это необходимо для того, чтобы «приобретать субъектность участникам забастовки, выдвигать руководству предприятия требования, ради чего они объявили забастовку, в первую очередь — признание президентских выборов недействительными.

— Создание стачкомов — это важнейшая задача. Для этого без всякого формализма надо просто провести собрание, проголосовать и выбрать какое-то количество человек, которое будет представлять коллектив. После этого заполнить протокол с результатами собрания о создании стачкома в произвольной форме, с ним идти к нанимателю и требовать выполнения всех требований. Если руководитель не присоединяется к ним, можно требовать его увольнения, поскольку он идёт против рабочих, — комментирует Александр Ярошук.