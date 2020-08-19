Слуцкие энергетики выдвинули требования. Чего работники хотят от властей

Работники филиала РУП «Минскэнерго» «Слуцкие электрические сети» в среду, 19 августа, передали в Слуцкий райисполком коллективные требования, возникшие в связи с текущей ситуацией в стране и городе.

Об этом «Кур'еру» сообщили работники предприятия.

Реклама

В частности они требуют:

Освободить Слуцк от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан в связи с множественными фактами применения бойцами ОМОНа физической силы против мирных протестующих и прохожих. Прекратить нарушения прав жителей Слуцка на свободу слова, свободу выражения мнений и мирных собраний, а также на свободу выражения своей национальной принадлежности, гарантированных Конституцией Республики Беларусь. Провести проверки в отношении председателей и членов участковых избирательных комиссий и должностных лиц Слуцкого РОВД, которые превысили свои служебные полномочия во время, после избирательной кампании, а также в ходе мирных митингов. Прокурору Слуцкого района дать правовую оценку приговорам, вынесенным судом Слуцкого района по политическим мотивам. Освободить задержанных в Слуцке с 9 по 14 августа и осуждённых по политическим мотивам граждан и участников мирных собраний и митингов и снять с них обвинения в незаконном участии в массовых мероприятиях и совершении правонарушений во время их незаконных задержаний. Признать прошедшие 9 августа выборы президента Республики Беларусь недействительными и ходатайствовать перед руководством области и республики о проведении новых выборов с публичным подсчётом голосов и привлечением независимых наблюдателей.

Обращение подписали 125 сотрудников предприятия «Слуцкие электрические сети».

В тему: