В Слуцке перенесли пересмотр дела участника банды, которая сжигала стариков заживо

В среду, 19 августа, суд Слуцкого района должен был повторно рассмотреть уголовное дело жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Позже смертный приговор Виктору Скрундику отменил Верховный суд.

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Пересмотр уголовного дела Скрундика был назначен на среду, 19 августа. Однако в суде корреспонденту «Кур'ера» сообщили, что пересмотр дела пока перенесли на неопределённый срок.

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