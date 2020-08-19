В Слуцке пройдёт провластный митинг

По информации читателей «Кур'ера», работников госпредприятий и бюджетных организаций собирают в разных городах на провластные митинги. Такой митинг власти запланировали и в Слуцке. Он состоится в четверг, 20 августа, в 17.30.

Похоже, что включается административный ресурс, поскольку это озвучивают представители местной власти. Работники одной из слуцких школ рассказали «Кур'еру», что их «мило» приглашают прийти на данное мероприятие. Люди собираются его посетить, потому что боятся увольнения или других «нажимов». Такая информация от наших читателей звучит и в комментариях к публикациям.

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Сообщение о санкционированном митинге «в поддержку главы государства» подтвердил 18 августа Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, на встрече представителей власти со случчанами. Это можно услышать — здесь.