В госпитале умер мужчина из Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Об этом TUT. BY рассказали родственники брестчанина. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.
Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шёл. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.
Как стало известно TUT. BY из собственных источников, Шутов был переведён из Бреста в Минск в бессознательном состоянии с диагнозом «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».
В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.
Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.
9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.
Кошка бросила котят -пусть воюют как хотят. Хорошо, что омон не допустил змагароу, которые хотели устроить президенту судьбу Чаушеску, захватить ОВД где хранилось оружие. Если бы оружие было захвачено вагнеровцы не только бы ему кровь пустили. Это те перемены которых так ждали змагары.