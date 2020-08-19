Бывает, что зелёных помидоров много (не успевают созреть или их портит фитофтора). Из них можно сделать вкусные солёные помидоры на зиму — очень просто и вкусно. Случчанка поделилась с газетой «Кур'ер» простым рецептом.

Подготовка ингредиентов

Трёхлитровые банки моем с пищевой содой (стерилизовать не надо). Для приправы берём листья хрена, чёрной смородины, вишни, зонтики укропа, 2−3 зубчика чеснока (на каждую банку). На каждом помидоре делаем в центре надрез крест-накрест вглубь, чтобы они лучше пропитались солью. Укладываем их в банки вместе с приправами.

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Приготовление

Готовим рассол: на 1 литр холодной воды понадобится 1,5 ст. л. (с горкой) соли, 1 ст. л. (с горкой) сахара, 1 ч. л. горчицы молотой или 1,5 ч. л. в зёрнах.

Рассол хорошо размешиваем, чтобы растворились соль и сахар, и заливаем помидоры доверху. Сверху можно положить лист хрена. Закрываем капроновыми крышками.

Хранение

Банки ставим в погреб или сарай — в любое прохладное место. Если верхние помидоры в процессе хранения оголяются, то доливаем солёной воды. Помидоры будут готовы через пару месяцев.