Внедорожник пошёл в лобовую с маршруткой… Опасный обгон жителя Слуцка попал на видео под Могилёвом

Опасный обгон едва не привёл к лобовому столкновению на трассе под Могилёвом. Об этом сообщили в областной ГАИ.

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Видео: УВД Могилёвского облисполкома

В милицию поступило сообщение о том, что водитель Range Rover рядом с деревней Поплавщина нарушил правила обгона. Инспекторы установили, что водитель внедорожника ехал по трассе Могилёв-Бобруйск, при обгоне он не убедился в том, что полоса встречного движения свободна, и создал аварийную обстановку водителю Volkswagen Crafter (маршрутное такси), в котором находились пять пассажиров.

Сотрудники ГАИ выяснили, что за рулём Range Rover находился 45-летний житель Слуцка. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. На нарушителя составили административные протоколы.