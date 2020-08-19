Митинги после выборов. В Слуцке 40% привлечённых к административной ответственности – солигорчане

Об этом во время прямого эфира 18 августа заявил Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД.

Василий Жицкий, прокурор Слуцкого района, присутствовавший на встрече, рассказал о привлечении граждан к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях:

«Всего судом Слуцкого района перед выборами и по настоящее время рассмотрено 37 дел об административных правонарушениях по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. Это с учётом, что дела соединялись, на определённых лиц составлялось несколько протоколов.

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Наложены административные взыскания: в отношении 12 лиц — в виде штрафа, в отношении 25 человек — административные аресты на разные сроки. Из них признали вину 4 человека.

Подали жалобу — 1 человек. Остальные решения не обжаловали".

Александр Голиков, дополняя сведения прокурора, подчеркнул:

«Из всех привлечённых — 60% жители Слуцка и района и около 40% - солигорские. Это очень большое имеет значение. Они оказались в Слуцке. (Прокурор добавил, что запрета на свободу перемещения нет).

Зайдите на телеграм-чат «Слуцк» — там открытые призывы к насильственному разрешению, 75% призывов от людей, которые к Слуцкому району не имеют отношения, а откликаются наши граждане, которые не определились либо их ценности шатаются не в сторону созидания, а в сторону разрушения.

А явные лидеры призывают, (потом) в кусты и не выходят на открытое противостояние".