Как в Филадельфии (США) прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка

Случчанка Анастасия Верёвка живёт в США уже более 10 лет. Она следит за ситуацией в Беларуси, активно делится новостями в своих соцсетях и участвует в митингах в поддержку Беларуси, которые проходят в Филадельфии.

В интервью «Кур'еру» и женскому проекту Lampa девушка рассказала, как проходят митинги и что думают белорусы, живущие в США, о происходящем в родной стране.

«Митинги в поддержку Беларуси проходили везде. Мы с мамой ходили на митинг в Филадельфии. Он был шикарен. Была музыка, выступали организаторы, многие плакали во время выступления. Люди раздавали цветы, все были в чём-то белом, многие принесли плакаты, флаги, шарики. Приходили целыми семьями. Всего пришло человек 400.

После самого митинга также было санкционированное шествие по главному проспекту к памятнику Тадеушу Костюшко, который находится в центре Филадельфии. Он жил здесь в своё время. Для нас полиция всё перекрыла заранее. Когда мы шли, многие машины гудели, люди хлопали из окон машин. Возле памятника мы возложили цветы, свечи и портреты погибших в Беларуси на митингах. Была минута молчания. Также организаторы написали письмо мэру города, чтобы на аллее флагов стран в центре Филадельфии заменили флаг Беларуси. Мы пришли из чувства солидарности. Мы за свободную Беларусь, за право выбора, прекращение насилия и освобождение несправедливо заключённых. Мы за наказание законом всех виновных. У всех болит сердце за Беларусь сейчас, и мы нереально гордимся ею и всеми людьми, которые делают историю.

Феномен белорусского народа в доброте, сплочённости, готовности помочь друг другу. Жители США собрали более 2 млн долларов на поддержку пострадавших семей. Ведь мы не овцы, не народец, не быдло, не наркоманы и проститутки. Мы — белорусы, мы — потрясающая нация. И вместе мы сила".

Анастасия Верёвка, @via_anastasiya











