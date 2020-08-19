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Как в Филадельфии (США) прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка

Lampa
Lampa
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Случчанка Анастасия Верёвка живёт в США уже более 10 лет. Она следит за ситуацией в Беларуси, активно делится новостями в своих соцсетях и участвует в митингах в поддержку Беларуси, которые проходят в Филадельфии.

В интервью «Кур'еру» и женскому проекту Lampa девушка рассказала, как проходят митинги и что думают белорусы, живущие в США, о происходящем в родной стране.

«Митинги в поддержку Беларуси проходили везде. Мы с мамой ходили на митинг в Филадельфии. Он был шикарен. Была музыка, выступали организаторы, многие плакали во время выступления. Люди раздавали цветы, все были в чём-то белом, многие принесли плакаты, флаги, шарики. Приходили целыми семьями. Всего пришло человек 400.

После самого митинга также было санкционированное шествие по главному проспекту к памятнику Тадеушу Костюшко, который находится в центре Филадельфии. Он жил здесь в своё время. Для нас полиция всё перекрыла заранее. Когда мы шли, многие машины гудели, люди хлопали из окон машин. Возле памятника мы возложили цветы, свечи и портреты погибших в Беларуси на митингах. Была минута молчания. Также организаторы написали письмо мэру города, чтобы на аллее флагов стран в центре Филадельфии заменили флаг Беларуси.

Как в США прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка
Фотографии предоставлены Анастасией Верёвкой
Мы пришли из чувства солидарности. Мы за свободную Беларусь, за право выбора, прекращение насилия и освобождение несправедливо заключённых. Мы за наказание законом всех виновных. У всех болит сердце за Беларусь сейчас, и мы нереально гордимся ею и всеми людьми, которые делают историю.

Феномен белорусского народа в доброте, сплочённости, готовности помочь друг другу. Жители США собрали более 2 млн долларов на поддержку пострадавших семей. Ведь мы не овцы, не народец, не быдло, не наркоманы и проститутки. Мы — белорусы, мы — потрясающая нация. И вместе мы сила".

Анастасия Верёвка, @via_anastasiya

Как в США прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка

Как в США прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка

Как в США прошёл митинг в поддержку Беларуси. Рассказывает случчанка




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It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
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It is 2015

Потомки полицаев которые слиняли в США после второй мировой. Именно поэтому в толпе нет ни одного негра. Ой простите! Афроамериканца.

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19 августа 2020 12:31

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