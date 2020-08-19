Хочу высказать своё мнение. Вся ситуация с выборами меня, как и других, беспокоит. В последнее время часто слышу, что переживают, что всё может вернуться назад и победить ложь, обман. Голосование без шторок, недопуск независимых наблюдателей, недопуск на подсчёт голосов сделали то, что сейчас происходит.

Люди поделились на тех, кто живёт с ложью, и тех, кто за честность и правду. Этого всего могло не быть. Людей поделила собственная совесть.

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У каждого своё мнение, и, если каждый хочет участвовать в митингах на своей стороне, тоже по-честному должен делать это за свой счёт. Не ездить на автобусах за счёт бюджета. Тогда это будет правильно и на равных.

Хорошо кричать за прежнее, когда в защиту стоят ОМОН и гарантии отличной зарплаты. Но нельзя ставить экономику на защиту политики. Весь ряд бюджетников живёт за счёт трудяг, бюджетники об этом явно забыли. Они думают, что всегда будут хорошо жить, пока трудятся чёрные и грязные трудяги. Надо уважать этих людей, они трудятся для вас, пока вы ездите за счёт бюджета на митинги за своё. Если вы будете ездить за свой счёт и по собственным убеждениям бескорыстно, поверю в вас и зауважаю. Трудяги делают это по совести и честности.

Я уважаю выбор всех, но он должен быть честным и справедливым.

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