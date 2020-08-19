Что за координационный совет и почему Лукашенко не устраивает его программа (хотя её пока не существует)

Лукашенко считает ширмой созданный объединённым штабом координационный совет. А его целью — захват власти. Об этом он заявил 18 августа на совещании с членами Совбеза. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

— Это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры, что «мы вот мирные, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за неё, то вы увидите, что происходит. Во-первых, создали в стране некий оппозиционный штаб, как это он называется, — для передачи власти. Они нам подкидывают другую сторону и требуют ни много ни мало передать им власть. Мы это расцениваем однозначно — это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, — заявил Лукашенко.

Лукашенко предупредил «тех, кто вошёл в этот штаб», что будет «принимать адекватные меры, но исключительно по конституции и закону».

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— У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших прикорытников, как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты.

О программе оппонентов

Лукашенко также «раскритиковал программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные — до 2030 года», сообщает его пресс-служба. Он дал поручение правительству и своей администрации на каждый пункт подготовить информацию о последствиях для страны.

— Мы потом народу доложим последствия каждого шага, — сказал он.

В частности, критике подверглись озвученные им пункты о выходе из организаций и союзов, «где доминирует Россия». Введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.

— Последствия нетрудно предугадать, — отметил Лукашенко. — Если мы сегодня торгуем с Россией, то что будет завтра — вы знаете.

Не одобрил Лукашенко и пункт, где говорится о запрете продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. А также об освобождении СМИ от государственного контроля и передача их под контроль координационного совета.

— То есть государственный контроль сегодня — это плохо. А вот координационный совет из каких-то шарлатанов созданный — вот они будут контролировать СМИ.

Лукашенко заявил, что в программе также говорится о запрете вещания на территории Беларуси российских телеканалов и включение в сетку вещания литовских, польских и украинских телеканалов. Он отметил, что это «без комментариев». Зато отдельно остановился на «ползучем запрете русского языка».

— То есть в открытую не говорят, но это ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были, что мы оскорбляли свой родной язык?

Ещё один пункт, по его словам, восстановление Белорусской автокефальной православной церкви. Как отметил Лукашенко, «в противовес православной церкви Московского Патриархата».

— Мы сейчас окунёмся в войну межконфессиональную и на этой почве — в межнациональную, — уверен Александр Лукашенко.

Зашла речь и о прописанной, по его словам, подаче заявлений на членство Беларуси в Евросоюзе и НАТО.

— Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждёт. Их, а нас — тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну, — уверен Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что всё держит под контролем.

— Мы всё это видим, мы не успокаиваемся. Просто ещё раз хочу предупредить: остыньте. Потом второго раунда рыданий и показывания синяков в СМИ — не будет, — подчеркнул он (цитата по ОНТ).

Что за координационный совет?

Создание координационного совета было инициировано Светланой Тихановской. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. Среди них — Светлана Алексиевич, Сергей Чалый, Мария Колесникова, Андрей Курейчик, Евгений Ливянт, Юлия Чернявская, Владимир Цеслер и другие.

Как отмечает TUT. BY, никакой программы совета на его официальном сайте нет. Ранее в газете «Звязда» публиковалась программа кандидата в президенты Светланы Тихановской. Однако ни один из озвученных Лукашенко пунктов в ней не значится.

Представители координационного совета прокомментировали высказывания Лукашенко

Представители координационного совета говорят, что не в курсе, что за программу озвучил на совещании с членами Совета безопасности Александр Лукашенко.

— Совет находится на стадии формирования, о какой программе говорит Лукашенко, понятия не имеем, — сказала TUT. BY Ольга Ковалькова.

Ещё один представитель координационного совета Мария Колесникова назвала заявления Лукашенко «попыткой манипуляции и обмана».

— Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнёрам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнёром. Мы это понимаем и ценим. Мы верим в открытые, прагматичные и последовательные отношения, построенные на чётких и понятных принципах. К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникают напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнёрами, безусловно, включая Российскую Федерацию, — заявила Колесникова в комментарии РБК.