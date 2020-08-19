Почему бастует слуцкий авторынок. Отвечают предприниматели

В среду, 19 августа, работники слуцкого авторынка не вышли на работу. Они выступили с забастовкой в знак солидарности с теми, кто пострадал от насилия. Об этом «Кур'еру» сообщил один из индивидуальных предпринимателей.

По его словам, эта акция — однодневная. Завтра ипэшники будут работать в прежнем режиме. Будут ли ещё подобные протесты — пока неизвестно. Собеседник сказал, что они будут следить за развитием ситуации в Беларуси.

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«Нам небезразлично, что происходит в стране. Мы выступили в поддержку тех, кого избивают, над кем издеваются и кто бастует, — говорит предприниматель. — У нас, у предпринимателей, давно созревала эта идея, потому что все наши разговоры так или иначе сводились к событиям, происходящим в Беларуси. Мы посмотрели, что врачи выходят. Они знают и видели, как обращались с их пациентами. Это беззаконие со стороны властей. Людей могут просто так задержать, посадить в камеру и искалечить». РАНЕЕ. Слуцкий авторынок подключился к акции и не работает. Фотофакт