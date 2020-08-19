Почему бастует слуцкий авторынок. Отвечают предприниматели

Отдел новостей
-
1

В среду, 19 августа, работники слуцкого авторынка не вышли на работу. Они выступили с забастовкой в знак солидарности с теми, кто пострадал от насилия. Об этом «Кур'еру» сообщил один из индивидуальных предпринимателей.

По его словам, эта акция — однодневная. Завтра ипэшники будут работать в прежнем режиме. Будут ли ещё подобные протесты — пока неизвестно. Собеседник сказал, что они будут следить за развитием ситуации в Беларуси.

Реклама

«Нам небезразлично, что происходит в стране. Мы выступили в поддержку тех, кого избивают, над кем издеваются и кто бастует, — говорит предприниматель. — У нас, у предпринимателей, давно созревала эта идея, потому что все наши разговоры так или иначе сводились к событиям, происходящим в Беларуси. Мы посмотрели, что врачи выходят. Они знают и видели, как обращались с их пациентами. Это беззаконие со стороны властей. Людей могут просто так задержать, посадить в камеру и искалечить».

Слуцкий авторынок подключился к акции и не работает. Фотофакт
Фото: Сергей Станкевич
РАНЕЕ. Слуцкий авторынок подключился к акции и не работает. Фотофакт

1
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Покупателей все равно нет так почему бы не использовать ситуацию для своих целей.

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
19 августа 2020 15:24