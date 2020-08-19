Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 20 августа. Обзор

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Как сэкономить, собирая первоклассника

У случчанки Марины сын — первоклассник. Собирать необходимые вещи для школы она начала за полгода, а последние два месяца ходила по магазинам. В итоге набор вещей для первоклассника обошёлся ей в 240 рублей. Марина рассказала, какие цены на школьные товары в Слуцке и как ей удалось сэкономить.

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В помощь маме: белый шум и радионяня

Случчанка рассказала, какие шесть самых полезных приложений для смартфона помогают ей в воспитании дочери в первый год её жизни.

9 дней, которые потрясли Беларусь

Для многих белорусов прошедшие 9 августа президентские выборы были надеждой на смену президента, который правит страной 26 лет, на новое будущее и новые перспективы. Но итоги голосования, озвученные ЦИК, эти надежды перечеркнули. Редакция «Кур'ера» постаралась сделать хронологию того, как развивались события, произошедшие за последние девять дней (по состоянию на 17 августа), разбудивших белорусов.

Аналитики о ситуации в Беларуси

С помощью экспертов, аналитиков и обозревателей, которые высказались по ситуации в Беларуси, «Кур'ер» попытался ответить на вопросы, которые теперь волнуют белорусов: что же произошло в нашей стране и почему, что будет дальше и чего не хватает протестующим и властям, чтобы выйти из этого замкнутого круга.

«Не думал, что буду в высшей лиге»

Представители разных поколений рассказали о слуцком футболе. Игорь Бобко 10 лет играет в СФК «Слуцк». Футболист рассказал о своём пути из деревенского дворового футбола в высшую лигу.

Если бы я был мэром микрорайона «Строителей»

«Кур'ер» прогулялся по микрорайонам Слуцка и спросил у местных жителей: «Что бы вы сделали в своём микрорайоне, если бы стали его мэром?». И вот что ответили жители «Строителей». Видеоопросы цикла «Если бы я был мэром» смотрите на kurjer.info здесь.

Невядомая трагедыя савецкай мінуўшчыны

Мала хто ведае, што ў 10 гадзін 20 хвілін 9 чэрвеня 1988 года на асушаных балотах Салігоршчыны, каля вёскі Махновічы, здарылася трагедыя — разбіўся самалёт, загінуў лётчык.