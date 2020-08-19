Мэр Слуцка ответил, при каких условиях уйдёт в отставку и чем будет заниматься после

Во время встречи властей с жителями Слуцка Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, в прямом эфире нашей газеты ответил на вопрос читателя «Кур'ера».

Просматривая список вопросов, председатель пояснил: «Конструктивного почти ничего не видел. Может, отвечу (чтобы рейтинг ваш поднять) на самый провокационный вопрос. Точнее, на вторую его часть: „И если жители Слуцка соберут больше 5 тысяч подписей за его отставку, напишет он (Андрей Янчевский) заявление на увольнение по собственному желанию?“

Во-первых, нанимателем моим является облисполком. Нужно будет туда подписи эти передавать.

А во-вторых, может, я слишком самоуверенный, но никогда не соберёте больше чем пять тысяч подписей за моё увольнение. У меня в этом уверенность.

А если соберёте, убедите в этом губернатора, и я приму это. Уйду. Нам же не всегда находиться на этих должностях. Я сегодня могу и в колхоз пойти. У меня три высших образования, три специальности. Я найду себе применение».

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Ранее

Власти планируют встретиться с инициативной группой случчан. Пишите, какие вопросы можно обсудить.

Также случчане писали вопросы в «Слуцком Курьере» (ВК) и «Слуцкой телеге» (Телеграм)