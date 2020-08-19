«Касса взаимопомощи» бастующих белорусов собрала около 770 тысяч долларов

Инициатива Belarus Solidarity Foundation помогает белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий, сообщает Myfin.by.

Инициатива создана при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрей Стрижак, Алексей Лявончик), кампании BYCOVID19 (Андрей Стрижак), белорусской диаспоры и бизнес кругов (Ярослав Лихачевский, Микита Микадо).

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На данный момент фонд собрал около $ 770 тыс.

Фонд поддерживает беларусов, не побоявшихся объявить стачку или уволиться с государственной службы. Он также намерен помочь материальному каждому, кто лишится работы в ходе акций протеста.

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — говорится в обращении активистов «Кур'еру».

Заявку на получение помощи можно подать по ссылке.