О забастовках, умных случчанах и незаконных митингах… Обращение Андрея Янчевского к жителям Слуцка и района

Во время встречи властей с жителями Слуцка Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, прокомментировал обстановку, сложившуюся в городе, и через СМИ обратился к случчанам.

В первую очередь хотел бы обратиться к нашей работающей молодёжи, ко всем работникам предприятий. Не ведитесь на это поползновение, чтобы сейчас организовывать какие-то забастовки и останавливать производство.

Сегодня такая жёсткая конкуренция во всём мире, сегодня, если мы на день упустим рынки эти, мы завтра никуда (не придём)… И это не то, что я повторяю за президентом, что он говорит.

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Это так и есть. Нас это касается ещё больше, чем кого — Слуцка. У нас сегодня молочная продукция, мясная, у нас всё завязано на переработку. Сахар то же. Что они творят? Не нужно на это вестись.

Производства не должны быть упущены. Потому что мы потом просто не сможем их по-новому запустить. А потом опять будет власть плохая, когда зарплаты станут по 20 долларов, как в 90-х годах. Это же типичный сценарий, такой, как был, когда СССР разваливался. Один в один.

Что касается людей, которые выходят на площадь. Там 90% может и нормальных людей, которые насмотрелись этого интернета и поддаются этому влиянию толпы. Ну, пусть ходят. Мы сегодня никого не собираемся трогать (несмотря на то, что это незаконные массовые мероприятия). Пока это всё мирно, пусть ходят, но когда они переступят ту черту, придётся отвечать".

О забастовках и слишком благополучных работниках сахарного завода

По время встречи комментируя забастовки, председатель сказал: «Официально внесено предупреждение руководству сахарного завода. Требования (желающих бастовать) вы там видели: начиная от отставки директора завода, заканчивая отставкой президента.

Не хочется никого оскорблять, но люди даже не почитали законодательство, которое говорит о том, как можно проводить забастовки во всём цивилизованном мире. Мы в этом отстаём.

Они написали даже не понимая, что политические цели вообще не решаются, только трудовые вопросы решаются в забастовках.

На сахарном есть такая проблема, но только потому что слишком там благополучная в плане доходов ситуация. Грубо не хочу говорить, зажрались или что, но смысл такой. От хорошей жизни. Они думают, что смогут не запустить завод, пропадёт весь урожай свеклы и это так просто сойдёт всем с рук.

Во-первых, ничего не пропадёт, есть другие заводы.

Во-вторых они просто подставят всех остальных работников которые оставят без заработков и себя и завод.

По другим предприятиям рисков нет. Я за это благодарен, что люди не поддаются на эти провокации.

Были попытки на других заводах устраивать эти забастовки. Но в Слуцке люди очень толковые, умные, они просто не дают этого сделать, понимая, какие будут экономические последствия.

Для простоты изложения в некоторых местах цитаты могут быть не полностью точными. Как это звучало в прямо эфире, смотрите здесь.

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