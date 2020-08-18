«Угрожают увольнениями, но сдаваться мы не собираемся». Рабочие «Беларуськалия» прекратили добычу руды

Работники «Беларуськалия» бастуют с 17 августа. Они говорят, что прекратили добычу руды. Шахтёры организовали стачком. Днём 18 августа состоится общее собрание бастующих, после которого они передадут свои требования генеральному директору. Об этом сообщает TUT.BY.

Работники предприятия говорят, что сейчас руда на всех рудниках не выдаётся, они остановлены.

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— Работникам грозят увольнением, оказывается психологическое давление, — рассказывает один из работников. — Но сдаваться мы не собираемся. Подготовлены наши требования. На каждой площадке предприятия организованы стачкомы, от каждого выдвинут кандидат в общий стачком по «Беларуськалию». Сегодня наши требования будут вручены генеральному директору. Он сказал, что хочет получить их лично в руки и что он будет на месте сегодня вечером.

Работники говорят, что у них сегодня на 15.00 назначено общее собрание бастующих на площади в Солигорске. После этого они и пойдут к гендиректору.

Напомним, в пятницу, 14 августа, сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Шахтёры настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране. 17 августа они заявили, что останавливают производство.