Даже добрые люди выполняют преступные приказы… Как белорусская силовая система порождает садистов

Психологические эксперименты на людях доказывают, что в систему не приходят готовые психопаты и садисты. Она сама делает из здоровых людей жестоких маньяков.

Свидетельства жестокости сотрудников силовых ведомств повергают белорусских граждан в ужас и растерянность. Белорусы пытаются найти ответ: откуда среди нас, мирных жителей центра Европы, появились люди, готовые повторять преступления Гестапо? Это намеренный отбор психопатов кадровой службой? А может их самих каждый вечер также бьют в казармах, и они считают это нормой? Или товарищи просто находились под действием психотропных веществ?

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Однако вопросами, терзающими сейчас белорусское общество, человечество задавалось уже не раз в прошлые эпохи. И науке удалось найти на них хотя бы частичный ответ.

Даже добрые люди выполняют преступные приказы

В 1963 году американский ученый Стэнли Милгрэм задумался: как простые немецкие граждане могли творить бесчеловечные преступления во время Второй мировой войны? Он придумал эксперимент, который продемонстрирует, готовы ли его современники причинять страдания другим при условии, что это будет их профессиональной обязанностью.

Он попросил своих студентов помочь ему провести опыт. В соседней комнате сидел человек, который запоминал последовательность слов. За каждую ошибку студент должен бить испытуемого электрическим разрядом через провод, протянутый в другую комнату, с каждым разом увеличивая силу. Но на самом деле настоящим испытуемым был именно бьющий, в комнате сидел актер.

Сначала актер выражал недовольство, потом требовал остановить опыт, потом стонал и кричал от боли. Профессор Милгрэм спокойно просил продолжать. И они продолжали. Абсолютное большинство испытуемых доводило силу разряда до максимума, пока профессор не останавливал эксперимент сам. Лишь 22% останавливались, когда от человека в комнате слышались протесты и просьбы прекратить.

Эксперимент был повторен в разных странах на людях разного пола, возраста и социального положения. Везде результаты оказывались схожи. И нет, опыт вовсе не свидетельствует, что в каждом из нас живет садист. Вариации в исполнении опыта показали, что главным фактором, побуждающим испытуемых продолжать мучить людей, было подчинение приказу.

Так, если профессор покидал комнату, оставив бьющего под присмотром ассистента, то большинство людей останавливались и отказывались увеличивать силу разряда. Если профессор был на связи по телефону, то процент отказавшихся дойти до конца увеличивался, при этом многие просто притворялись, как будто продолжают бить током.

Люди предпочитают скорее выполнить авторитетный приказ, нежели соотносить его с собственными моральными нормами. Это объясняет, почему учителя в комиссиях подписывают фальшивые протоколы, ведущие новостей продолжают считывать с суфлера пропагандистскую ложь, а милиция — бьет дубинками протестующих.

Жестокость без приказа — откуда она?

За последнюю неделю в нашей стране появилось много свидетельств того, как в отсутствие прямого приказа и уж тем более без надзора начальника простые исполнители импровизировали совершенное зверство. Отряды ОМОНа избивали уже задержанных людей, казалось бы, ради забавы. Тюремные надзиратели придумывали изощренные пытки.

Объяснение этому может дать еще один психологический эксперимент. В 1971 году в подвале Стэнфордского университета была имитирована тюрьма. 24 испытуемых, все мужчины, были разделены на две группы: заключенных и охранников. За участие в эксперименте им было обещано вознаграждение.

Сам исследователь, Филип Зимбардо, требовал у охранников: «Создайте у заключенных чувство тоски, страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется системой».

Одни и другие сразу вжились в роли. Охранники уже на второй день начали практиковать издевательства. Они заставляли заключенных спать на бетонном полу, голыми руками мыть туалет, жестоко подавляли бунты. Заключенные получили такие психические травмы, что эксперимент пришлось остановить досрочно, уже через 6 дней.

Преступниками не рождаются

И опять же, результаты этого эксперимента не заставили ученых признать, что в каждом человеке сидит садист и ждет возможности вырваться на волю. Вовсе нет. Выводы оказались следующими: ситуация, условия внешней среды, система, если хотите, влияет на человека больше, нежели особенности его личности. В системе, которая закрыта для внешнего наблюдателя, которая поощряет жестокость, которая обесчеловечивает некую группу, а другую группу наделяет неограниченными полномочиями — в такой системе человек без психических отклонений начинает вести себя как садист.

Поэтому мы, белорусское общество, должны не только заниматься поисками и наказанием людей в погонах, издевавшихся над мирными протестующими. Мы должны призвать к ответу тех, кто создал систему, порождающую садистов. И конечно, разрушить ее, сформировав милицию и пенитенциарные учреждения со здоровой атмосферой.

В заключение стоит посмотреть выступление командира роты ППС Лидского РОВД Юрия Махнача, который рассказывает, как готовилась война против своего народа.

Видео: TUT. BY