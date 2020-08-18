«Лицо было задержано в камышах»… Начальник Слуцкой милиции рассказал о и громких, и о малоизвестных задержаниях

Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД, задержания, которые проходили в Слуцке с 4 по 11 августа. Приводим фрагменты из прямой трансляции, которую вёл «Кур'ер».

Про белые ленточки

Если есть призывы «давайте соберёмся» и есть люди, которые собрались, — это уже состоявшееся массовое мероприятие. Призыв конкретизирован: приходим с белыми ленточками. Тут не надо даже в голову (человеку) заглядывать, что это участие в незаконном массовом мероприятии (НММ). Белая ленточка — это заявленное участие в НММ.

Зажигательная смесь

Люди пришли на незаконное массовое мероприятие. Я обладаю немного большей информацией, чем той, которую могу вам открыто донести.

Ведь был и несовершеннолетний который писал: приходите, я привёз из деревни канистру с бензином, буду раздавать возле 6-й школы смесь зажигательную. Мы услышали, понятно, ребёнок. Но были и другие призывы.

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Милиционера ударили бутылкой по голове

Пострадал сотрудник милиции, который был без спецамуниции. Он патрулировал набережную, даже не около «Виталюра». Сзади в область темени был нанесён удар (бутылкой), получил рассечение, наложено 4 шва. Благодаря тому, что рядом был наряд, лицо было задержано в камышах. Лицо дало признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

При задержании применена физическая сила и спецсредства. Лицо было доставлено в больницу. Медики его обследовали: в стационарном лечении он не нуждался. Выписан, задержан и изолирован от общества.

Семья с велосипедом

Насчёт семьи. Ранее мужчина задерживался за участие в НММ. Первый день он сказал: я всё понял и ушёл. На второй день пришёл с семьёй. (Муж и жена) приехали с ребёнком (к «Виталюру»), остановились, (мужчина) вошёл в магазин. Второй раз его уведомили: не находитесь, здесь опасно. А в тот день реально было опасно. И когда мужчина вышел из магазина, никто никуда не уехал: «Мы здесь имеем право находиться».

Я уже, как мужчина с ним (обсуждал) его действия, как главы семьи: ну, отстаиваешь свою гражданскую позицию. Пригласили — проследуйте с нами. Сказал бы — жена, бери сына, иди домой, а я с сотрудниками доведу свою гражданскую позицию. Он задерживался уже за день до этого. Что это (его действия), как не целенаправленное противостояние и участие в НММ?

Он вцепился в свой велосипед, как в круг спасения. Сотрудники, не нанося увечий и ударов, оторвали его (от велосипеда), а его супруга с ребёнком ещё два часа находилась там — то ли она жаловалась, то ли негодовала, но ни в коем случае она не пошла домой и не успокаивала ребёнка.

Всё это снято с 3−4 ракурсов, выложено видео, изучайте. Сколько (как долго) мы находились, сколько (раз) беседовали. Всё с 3, 4, 5-ти ракурсов. Даже если всё посекундно изучите — состав правонарушения обозначен.

Ранее об этом, с том числе с комментарием милиции: «Ребёнок плакал, но никого это не останавливало». Рассказ о нашумевшем задержании велосипедиста в Слуцке возле «Виталюра»