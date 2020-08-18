Номер белорусской «Комсомолки» с самым массовым митингом на обложке не вышел в печать

Номер «Комсомольской правды» в Беларуси" во вторник, 18 августа, не вышел в печать. Об этом издание сообщило на своей странице в Facebook.

— Уважаемые читатели и подписчики, сегодня не вышел ежедневный выпуск «Комсомольской правды» в Беларуси", — сообщила КП. — Причины — наша поздняя сдача номера в печать (но это не мешало отпечатать газету в последние две недели) и поломка печатной машины в типографии.

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Белорусская «Комсомолка» печатается в Доме печати.

Издание объявило, что срочно ищет типографию, которая оперативно отпечатает 20−21 тысячу экземпляров. Меньше чем через час типография была найдена.

На обложке этого номера — самая массовая акция протеста в истории страны, внутри — рассказы пострадавших от силовиков.

Событиям, произошедшим в стране после выборов, был посвящён и предыдущий, субботний, выпуск издания, на обложке которого были опубликованы фото избитых на Окрестина людей.