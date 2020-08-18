Мой бизнес: случчанка в пандемию открыла павильон для кондитеров 

Случчанка Екатерина 15 лет продавала овощи на рынке. Полтора месяца назад, несмотря на пандемию, открыла новую торговую точку с товарами для кондитеров. Екатерина рассказала «Кур'еру» о затратах на открытие бизнеса, почему решилась на это и какие изделия популярны у случчан. А эксперт рассказала о том, как повлияла пандемия на малый бизнес.

Екатерина по образованию технолог обувного производства, но в Слуцке работу по специальности не нашла, поэтому в начале 2000-х открыла торговлю овощами на Слуцком рынке.

Почему поменяла бизнес

«Я много лет работаю на рынке, продаю овощи. Зимой у меня торговля почти замирает, поэтому давно думала, чем могу заняться ещё, — рассказала Екатерина. — Стимулом к открытию специализированного павильона для кондитеров стали многочисленные разговоры знакомых, друзей, которые любят домашнюю выпечку. Они, по их словам, «мучаются» в поисках нужных ингредиентов, элементов и приспособлений для выпечки. Декор заказывают в интернете, ждут, платят за доставку, за товарами ездят в Солигорск.

Реклама

Я сама не пеку, но идею обдумала, оценила, что специализированного магазина в Слуцке нет, пообщалась с мастерами по выпечке и решила попробовать продавать товары для кондитеров. Решила, что пандемия в этом не помешает, потому что дома торты люди всё равно пекут, да и на заказ многие делают. Подруга подсказала, где можно закупаться, что пользуется спросом. Она же ездила со мной на закупку.

О покупателях

Когда только открыла павильон, первые дни никого не было, и меня охватил страх, но потом покупатели появились. Сейчас многие, кто увлекается выпечкой, приходят ко мне регулярно. Чтобы разбираться в тонкостях этой продукции, советуюсь с кондитерами, слежу за информацией на специализированных сайтах, уже могу сориентировать покупателей. А выбрать есть из чего. Сейчас у меня более ста наименований продукции: шоколад, который не растекается, ароматизаторы, красители (сыпучие и в тюбиках), готовые фигурки из мастики, желатиновые листы, вафельные бабочки, картинки и многое другое. Я подумала, что кондитерам будет удобно покупать в одном месте продукты для изготовления и приспособления. Поэтому у меня есть коробки, силиконовые формы для выпечки самых разных размеров и форм, кондитерские мешки, насадки.

Когда расставила товар, оказалось, что свободного места на витрине ещё много, поэтому планирую расширять ассортимент, докупать что-то интересное.

У покупателей горят глаза

Пока я только опробую разные формы работы с покупателем. Если чего-то нет в павильоне, люди заказывают, а я стараюсь выполнить. Работаю по расписанию рынка, но если кому-то срочно надо, они звонят и я открываю павильон.

Мне нравятся покупатели, которые приходят в «Зефирку»: у них горят глаза, они увлечены и с интересом выбирают и покупают «примочки» для домашних сладостей. Говорят: «Как хорошо, что можно купить в одном месте!» У меня от такого общения повышается настроение. Сложность в том, что для некоторых видов продукции (для изготовления кремов) нужен холодильник, а помещение маленькое и его некуда ставить. Мама смеётся надо мной: «Ты новый бизнес любишь больше, чем „помидорчики и огурчики“».

Екатерина надеется, что пройдёт сезон овощей и фруктов и покупателей будет больше, ведь выпекают чаще зимой и осенью.

Что любят случчане

«По моим наблюдениям, случчане больше всего любят трайфлы (стаканчики), эскимо (пирожные, похожие на мороженое на палочке, для которых нужны специальные формы и палочки) и торты. Наиболее популярные украшения для тортов — бусинки, красители, топперы.

Наши женщины очень талантливые. Если захотят, могут готовить безумно вкусные и красивые торты. Я тоже дегустирую изделия моих клиентов. Недавно заказывала у своей покупательницы торт под названием «Молочная девочка». Другая женщина для мужа сделала необычный торт в форме мангала и покупала ингредиенты для него у меня.

О ценах, доходах и расходах

Первоначальные вложения для открытия павильона составили 2300 долларов. Пока рентабельность сложно оценить, времени мало прошло с момента его открытия. Вся выручка уходит на закупку товара. Ежемесячно плачу налог — 92 рубля, 250 рублей — рынку за место. В работе чем-то мне помогает мама и дочь. Неизвестно, что будет дальше, какой будет спрос, время покажет, как нам быть.

Цены в моём павильоне сравнимы с солигорскими, что-то есть и дешевле, но покупателям выгоднее брать у меня. Они экономят средства, которые бы потратили на поездку. Выбирая товар, я, конечно, думаю, чтобы не сильно «ударить» по кошельку клиентов".

Как пандемия повлияла на малый бизнес

О том, как отразилась пандемия на малом бизнесе, особенно в малых городах, «Курер» поговорил с Юлией Мальковой, основательницей некоммерческой организации для женщин-предпринимателей ProWomen By.

«В начале лета вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC) мы провели исследование: поговорили с 35 предпринимательницами, в том числе из регионов и малых городов, — рассказала Юлия, — О негативных изменениях услышали практически от каждой из них. В основном женщины столкнулись с серьезным проседанием продаж или их полным отсутствием.

Многие люди перестали выходить на улицы, ходить в кафе, магазины и на мероприятия. А из-за закрытых границ некоторые бизнесы столкнулись с невозможностью отправлять свои товары в другие страны. Это стало серьезным испытанием и предпринимательницам пришлось оптимизировать свои расходы: просить о снижении арендной ставки, отказываться от аренды частично или полностью, оптимизировать штат сотрудников, пересматривать ассортимент и цены на товары, развивать онлайн-направления. Судя по нашим интервью, не было большой разницы в последствиях для бизнеса в крупных и малых городах, но регионы почувствовали изменения позже.

Какие сферы пострадали больше всего

Наш опрос показал, что сильнее всего пострадали малые бизнесы из сфер производства (одежда, игрушки, косметика, продукты), образование (курсы для взрослых, частные школы, организация мероприятий), розничная торговля, общепит и персональные услуги (красота, психологические услуги, туризм, проекты для детей).

Меньше всего последствия ощутила сфера бизнес-услуг: бухгалтерский учет, аудит, юридические и другие консультации для бизнеса. Их услуги были востребованы даже с учетом пандемии.

Стоит ли менять сферу деятельности

Сложно давать советы такого рода. Но могу сказать, что ни одна из 35 предпринимательниц, с которыми мы общались, не приняла решение о закрытии бизнеса. Все максимально снижали издержки и переводили процессы в онлайн, некоторые ставили бизнес на паузу. Все готовы бороться за свой бизнес и вкладывать в него, в том числе, личные средства, если это необходимо. Самое главное — подходить к этому разумно, считать расходы и доходы.

Есть ли в Беларуси реальная помощь от государства

В Беларуси было выпущено несколько указов, призванных поддержать бизнес в условиях пандемии. Например, Указ № 143 был направлен на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей из списка наиболее пострадавших отраслей. А Указ № 178 позволял получить субсидии для доплаты сотрудникам и взносов в ФСЗН.

К сожалению, из опрошенных нами предпринимательниц этими мерами поддержки никто не воспользовался. Чаще всего, участницы опроса не попадали под описанные в указах условия, а в других случаях — решили отказаться от этой возможности из-за необходимости прикладывать много усилий ради не очень значимого результата.

Есть ли «рецепт» выживания малого бизнеса после пандемии

Если обобщить все, что мы узнали у предпринимательниц, то советы могут быть следующими:

считать и оптимизировать расходы,

сосредоточиться на проверенных каналах продаж и рекламы,

сочетать онлайн и офлайн.

Неважно, ждет ли нас вторая волна пандемии, но онлайн-присутствие сейчас стало не бонусом, а просто необходимостью.

Нажмите, чтобы подписаться на Instagram «Зефирки»: