Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Евгений и Алёна Мальцевы

Александр и Кристина Братковские

Евгений и Алёна познакомились в общей компании друзей. Предложение Евгений сделал в кафе «Непариж», где они встретились после учебного дня. Подруга Алёны заранее знала о сюрпризе жениха и предложила ей зайти в кафе. Официант пригласил девушек за столик, где всё было подготовлено. Через минуту появился Евгений с букетом цветов и попросил руки и сердца. «Я сразу ответила согласием, хотя это было неожиданно. Я очень обрадовалась», — говорит невеста.

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Четыре года назад Александр и Кристина познакомились в Весее, где отдыхали в общей компании друзей. Предложение Александр сделал вечером в городском парке на фоне заката. Он протянул Кристине руку, в которой держал кольцо. «Я догадывалась, что он сделает предложение, и подсознательно готова была сказать «да», — говорит невеста.

Илья и Мария Бухал

Илья и Мария познакомились шесть лет назад через родителей. Предложение парень сделал в день рождения Марии. «Этот день я выбрал специально. Надеюсь, что она не догадывалась об этом», — вспоминает жених. Илья выбирал кольцо вместе с другом, вернулся, поздравил девушку с праздником. А чуть позже встал на колено, в это время за окном знакомые запустили фейерверк. «Я не ожидала, вся тряслась от восторга и, естественно, ответила согласием», — говорит невеста.