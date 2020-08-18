Указом президента медалью «За безупречную службу» І степени награждён милиционер из Слуцка

Во вторник, 18 августа, на национальном правовом портале Pravo. by был опубликован Указ Президента Республики Беларусь от 13 августа 2020 г. № 305 «Аб узнагароджанні». Согласно указу, белорусские силовики получили награды за образцовое исполнение служебных обязанностей.

В числе прочих, медалью «За безупречную службу» І степени награждён Владимир Нестерчук, начальник оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома, капитан милиции.

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Также награждён был милиционер из Солигорска Пётр Картаков, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Солигорского РУВД, майор милиции. Он получил медаль «За безупречную службу» ІІІ степени.