«Закон превыше всего и милиция всегда с народом». Бывший замначальника Слуцкого РОВД выступил с обращением

Обращение Андрея Зайца, начальника Березинского РОВД (до этого он занимал должность заместителя начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению. — Прим. ред.), опубликовало издание «Бярэзінская панарама».

В ТЕМУ. Андрея Зайца назначили начальником Березинского РОВД в июле 2019 года.

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«Хотелось бы обратиться к уважаемым березинцам с просьбой принимать в эти непростые для страны дни только разумные решения, не руководствуясь эмоциями и ни на минуту не забывая про закон.

Последние события тревожат всех нас и никого не оставляют равнодушными.

После прошедших политических событий уже на протяжении длительного времени в интернете мы наблюдаем активную провокационную деятельность некоторых граждан, одной из целей которой является формирование негативного отношения к милиции и государственным органам в целом. Тут нужно напомнить: милиция не задерживает «ни за что» и не составляет протоколы «просто так». На все призывы собраться для участия в несанкционированных мероприятиях милицией в пределах компетенции принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению безопасности, вплоть до применення специальных средств для пресечения противоправных действий.

В ночь с 9 на 10 августа в нашем районе прошло несанкционированное массовое мероприятие. Тут наши стражи правопорядка проявили лояльность и сопроводили граждан с центральной площади без применения физической силы и специальных средств. Но уже с 10 августа несанкционированное шествие продолжилось в противоправном русле. В числе митингующих не только оппозиционно настроенные березинцы, подростки и молодежь, но, по нашей информации, и деструктивно настроенные граждане в состоянии алкогольного опьянения, целью которых было столкнуть людей с сотрудниками милиции путем различных провокаций. Подобные факты уже имели место в городах Минской области, а в Фаниполе толпа митингующих сама вычислила такого зачинщика и передала его милиции.

Поэтому ввиду отсутствия понимания гражданами норм закона и игнорирования требования разойтись Березинский РОВД принял решение пойти на вынужденные меры по отношению к отдельным гражданам, были задержаны несколько человек. Отмечу, что физическая сила и специальные средства применялись только в отношении одного человека, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уважаемые граждане! Напоминаем вам о необходимости неукоснительно соблюдать закон. Организация и участие в несанкционированных массовых мероприятиях — незаконны. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок, воспрепятствование их служебной деятельности является уголовно наказуемым деянием. Помните, что своим незаконным поведением организаторы и участники запрещенных митингов и шествий дестабилизируют криминальную ситуацию и ставят под угрозу безопасность других законопослушных граждан. Уже на прошлой неделе, работая в усиленном режиме, милиционеры не смогли оперативно отреагировать на все заявления и обращения граждан. Чем это чревато, думаю, объяснять никому не нужно.

Факты организации и группового участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, влекут уголовную ответственность. Хочется напомнить еще раз: в Березинском районе никто не пострадал в ходе протестных акций. Этим мы обязаны благоразумию жителей района, которые не позволили вовлечь себя в запрещенные законом действия. В результате все живы и здоровы, никому не причинен моральный и имущественный вред, нет взаимных обид. Но любой протест должен идти в рамках закона, диалог с властью следует вести цивилизованно, требования выдвигать разумные и ни в коем случае нельзя третировать людей с другой позицией. Уважайте и их выбор! Не позволяйте вовлечь себя в конфликт с правоохранителями, которые всегда остаются народом. Они ваши соседи, знакомые, друзья, одноклассники, которые присягой обязаны защищать вас. Это их работа. Не спешите давать оценку деятельности всей милиции по отдельным фактам, возможно они показаны вам однобоко. Каждый спорный случай разберет прокуратура. Давайте беречь тот порядок и покой, которые сегодня сохраняются у нас. Это в наших общих интересах.

Мы призываем всех к благоразумию и сохранению достояния, к которому мы вместе с вами шли долгие годы. Сейчас это как никогда важно! Каждый из нас желает лишь мира и добра, светлого будущего своим детям и стране, в которой живем. Давайте не будем провоцировать друг друга, а постараемся наладить диалог и услышать все мнения, чтобы не допустить возврата в годы, когда царил криминал и люди боялись выйти на улицу. Кто из молодых не верит в это, пусть спросит у людей старшего поколения. Поэтому научитесь выражать свои политические убеждения без нарушения законодательства. Тогда общественный порядок в нашем районе будет обеспечен".