места_воспоминаний. Жители Слуцка рассказали о роддоме, шахматном клубе и супермаркете

Хорошие воспоминания делают нашу жизнь ярче. «Кур'ер» продолжает расспрашивать молодых случчан о местах, с которыми у них связаны приятные воспоминания. В этот раз подборка из пяти мест.

1. Стас Саванович, выпускник СШ № 6

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«Я занимаюсь гандболом уже около 7 лет и почти каждый день. Обожаю проводить время в СДЮШОР, приходить на тренировки и в качалку. Благодаря соревнованиям и сборам у меня появились друзья по всей республике.

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Моя игровая позиция — вратарь, поэтому часто прилетает мячом по голове. Теперь я судья первой категории и могу судить второй дивизион.

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Помню, после игры лежал в холле на диванчике, настроение было не самое лучшее, разговаривал с родителями. Шли парни из брестской команды. Мы с ними разговорились, они спросили, чего такой грустный, и пригласили пойти с ними. В тот день, кстати, они выиграли игру.

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Пришли к ним в комнату, тренер угощал их самодельным салом, а они решили угостить меня. Мы ещё пару часов посидели, поели и настроение улучшилось».

2. Артём Гресский, учащийся 10-го класса СШ № 13

«Я часто проезжаю это место на велосипеде, так как отправляюсь на тренировки этим путём. В начале этого лета произошёл один случай. Я ехал на тренировку и увидел, как старенькая бабушка не могла самостоятельно перейти дорогу, а её дом находится возле музея. Несмотря на то, что я спешил, остановился и помог ей.

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Вот я довожу её до дома и слышу такие слова в свой адрес: „Если бы был у меня телефон, я бы тебя сфотографировала и в интернет скинула!“ Было одновременно смешно и приятно».

3. Никита Баранов

«Это бывший шахматный клуб возле спортивной школы. Раньше в нём занимались вольной борьбой. Когда я был маленький (мне было лет 7), я пришёл туда на борьбу. Мне было страшно, такое чувство, как будто бабочки в животе. Рассказал об этом маме, и она посоветовала мне познакомиться с кем-нибудь, чтобы мне было спокойнее. Я так сделал и понял, что не стоит бояться новых знакомств и вообще чего-то нового.

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Прошло уже почти 9 лет, как я занимаюсь борьбой три раза в неделю. За это время я стал увереннее в себе. В будущем хочу развиваться в спорте, а именно в вольной борьбе, потому что для меня это не просто хобби, а часть моей жизни»

4. Елена Максимова

«Думаю, что всем понятно, какие воспоминания могут быть связаны с этим местом. Рождение ребёнка — самый счастливый момент в любой семье. Со мной это произошло 24 мая 1998 года.

Это было воскресенье. Ничего не подозревая, мы с нашей большой и дружной компанией собрались на пикник. Закупались продуктами и хотели пожарить шашлык на природе, но произошло так, что вместо пикника я оказалась в родильном отделении. Спустя время, услышав крики поздравлений за окном, я выглянула и увидела всю нашу большую, дружную компанию друзей. Я была счастлива вдвойне.

В этот день я впервые стала мамой и запомнила его на всю жизнь. И мы до сих пор вспоминаем семьей эту интересную историю рождения нашей первой дочери".

5. Стас Штыбин

«Моё место с воспоминаниями — это супермаркет «Виталюр». Ещё зимой, когда магазин только начал строиться, я работал там подсобником: подавал рабочим инструменты, носил песок и т. д. Проработал немного, около 2 недель.

За это время со мной произошла одна прикольная история. Во время работы устал и решил попить воды из трубы с питьевой водой. Не заметил, как сильно повернул кран и вода полилась на меня. Было неожиданно. Можно сказать, что это был освежающий душ".

6. Максим Хандрико, учащийся 10-го класса СШ № 6

«Моё любимое место в городе — футбольное поле или „коробка“, которое находится за магазином „Радуга“. Меня научили играть в футбол друзья, которых я нашёл именно в этом месте и с которыми у меня связано много хороших воспоминаний.

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Я рад, что когда-то, примерно 7 лет назад, вышел погулять на улицу и случилось так, что я познакомился с важными людьми в моей жизни именно на этом футбольном поле.

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Также со мной случались и не очень приятные ситуации. Однажды я играл здесь в футбол. И потом меня „припечатали“ к решётке, и я получил перелом ноги. Но, несмотря на тот случай, это поле всё равно остаётся для меня любимым».

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