Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

Случчанин Александр 12 августа вернулся из поездки в Россию. Он рассказал, как сейчас организовано пересечение границы между странами, сколько времени уходит на это и какие документы проверяют у пассажиров.

Запаситесь документами до поездки

«По разным делам пришлось съездить в Россию, в Санкт-Петербург. Поезда между Россией и Беларусью не ходят, единственным средством сообщения остались автобусы. По интернету заказал место на автобус из Минска.

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Во время посадки водитель объявил, что у всех должны быть документы, подтверждающие возможность проезда через российскую границу, и предупредил, что без документов пограничники высадят из автобуса. Но несколько пассажиров без документов всё равно сели в автобус на свой страх и риск. Одна женщина всю дорогу созванивалась с родственниками, и они в телефон сбрасывали ей копии. В салоне было 38 человек. Те, кто был вместе, садились рядом, а тех, кто ехал по одному, водитель рассаживал через сиденье, чтобы была дистанция.

Автобус оказался вполне современным и комфортабельным. У каждого пассажира перед глазами монитор, в поездке можно бесплатно пить кофе и чай из аппарата. Туалет тоже в салоне.

Контроль на российской границе

К границе Беларусь — Россия мы подъехали в 3 часа ночи, нас высадили на границе в месте под названием Лобок. На наше появление белорусский пограничник никак не отреагировал, он сидел в большом стеклянном помещении и даже не выходил оттуда и ничего не проверял.

Мы двигались очень медленно к двум пунктам пропуска, расположенным со стороны РФ. Скамеек для отдыха там нет, они есть только на стороне Беларуси.

Сначала все прошли через «санитарно-карантинный контроль». Там женщина записывала данные каждого из нас авторучкой на листе А4, без всякого компьютера. При этом через каждые минут десять она старательно разлиновала лист бумагу, чтобы продолжить запись.

У каждого замеряли температуру тела, но никаких справок с анализами на коронавирус не спрашивали. Ещё в автобусе одна из пассажирок, узнав, что будут делать эту процедуру, спросила у водителя: «А если будет повышенная?» На что они ответили: «Мы вас проведём тропинками…» После этого санитарного контроля идём к следующей невзрачной будке под названием «Паспортный контроль».

Пограничники проверяли паспорта и документы, на основании которых пассажиры едут в Россию. У ехавших на лечение проверяли кипу документов. Родственные связи тоже нужно подтверждать. Из нашего автобуса троих человек через границу не пропустили, потому что у них не было оснований или документов. Одна девушка, когда её спросили о цели визита, сказала: «Просто хочу посмотреть». Её не пропустили, и пришлось покупать обратный билет. Та же пассажирка, которой всю дорогу сбрасывали копии документов на телефон, всё-таки успела их собрать и предъявила на телефоне. Она прошла контроль.

Все проверки мы прошли за три часа. В очереди одна романтически настроенная пассажирка сказала: «Давно я не встречала рассвет!»

На российской стороне пассажиров ждал автобус той же фирмы, а тот, который довёз нас до границы, забрал приехавших из России и вернулся в Минск. В автобусе на территории России автобус был такой же комфортабельный. Все те же удобства. Правда, выбор фильмов в бортовом компьютере оказался весьма скромным. Поэтому пришлось играть в шахматы до самого Санкт-Петербурга.

Обратный путь — снова граница

Обратно в Беларусь возвращался на автобусах другой фирмы. Удобства внутри салона были значительно хуже, чем в транспорте предыдущей фирмы. Сиденья расположены так близко, что мои ноги не помещались между сидений.

К границе двух государств у поселения Долосцы подъехали в начале пятого утра. Здесь не было санитарного контроля. Никаких справок о проведении анализа не требовали, температуру не измеряли. Правда, была предупредительная надпись о необходимости быть в маске. В пути пассажиры ехали без них, но при виде объявления быстро надели.

На паспортном контроле опять проверяли паспорта и документы, позволяющие проезд в Беларусь. Правда, троих пассажиров- россиян сняли с рейса. У них не было документов, подтверждающих необходимость поездки, — вызова на работу или подтверждающих наличие близких родственников.

Пересечение границы прошло довольно быстро — за час. На белорусской стороне мы сели в другой автобус той же фирмы без удобств. На обратном пути была одна остановка на заправке.