Личный опыт. Как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

Александр Шелехов
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Случчанин Александр 12 августа вернулся из поездки в Россию. Он рассказал, как сейчас организовано пересечение границы между странами, сколько времени уходит на это и какие документы проверяют у пассажиров.

Запаситесь документами до поездки

«По разным делам пришлось съездить в Россию, в Санкт-Петербург. Поезда между Россией и Беларусью не ходят, единственным средством сообщения остались автобусы. По интернету заказал место на автобус из Минска.

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Во время посадки водитель объявил, что у всех должны быть документы, подтверждающие возможность проезда через российскую границу, и предупредил, что без документов пограничники высадят из автобуса. Но несколько пассажиров без документов всё равно сели в автобус на свой страх и риск. Одна женщина всю дорогу созванивалась с родственниками, и они в телефон сбрасывали ей копии.

Личный опыт. Как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно
Фотографии: Александр Шелехов
В салоне было 38 человек. Те, кто был вместе, садились рядом, а тех, кто ехал по одному, водитель рассаживал через сиденье, чтобы была дистанция.

Автобус оказался вполне современным и комфортабельным. У каждого пассажира перед глазами монитор, в поездке можно бесплатно пить кофе и чай из аппарата. Туалет тоже в салоне.

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно
Фото: Александр Шелехов

Контроль на российской границе

К границе Беларусь — Россия мы подъехали в 3 часа ночи, нас высадили на границе в месте под названием Лобок. На наше появление белорусский пограничник никак не отреагировал, он сидел в большом стеклянном помещении и даже не выходил оттуда и ничего не проверял.Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

Мы двигались очень медленно к двум пунктам пропуска, расположенным со стороны РФ. Скамеек для отдыха там нет, они есть только на стороне Беларуси.

Сначала все прошли через «санитарно-карантинный контроль». Там женщина записывала данные каждого из нас авторучкой на листе А4, без всякого компьютера. При этом через каждые минут десять она старательно разлиновала лист бумагу, чтобы продолжить запись.

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

У каждого замеряли температуру тела, но никаких справок с анализами на коронавирус не спрашивали. Ещё в автобусе одна из пассажирок, узнав, что будут делать эту процедуру, спросила у водителя: «А если будет повышенная?» На что они ответили: «Мы вас проведём тропинками…»

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно
У каждого измеряли температуру. Фото: Александр Шелехов
После этого санитарного контроля идём к следующей невзрачной будке под названием «Паспортный контроль». Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

Пограничники проверяли паспорта и документы, на основании которых пассажиры едут в Россию. У ехавших на лечение проверяли кипу документов. Родственные связи тоже нужно подтверждать. Из нашего автобуса троих человек через границу не пропустили, потому что у них не было оснований или документов. Одна девушка, когда её спросили о цели визита, сказала: «Просто хочу посмотреть». Её не пропустили, и пришлось покупать обратный билет. Та же пассажирка, которой всю дорогу сбрасывали копии документов на телефон, всё-таки успела их собрать и предъявила на телефоне. Она прошла контроль.

Все проверки мы прошли за три часа. В очереди одна романтически настроенная пассажирка сказала: «Давно я не встречала рассвет!»

На российской стороне пассажиров ждал автобус той же фирмы, а тот, который довёз нас до границы, забрал приехавших из России и вернулся в Минск. В автобусе на территории России автобус был такой же комфортабельный. Все те же удобства. Правда, выбор фильмов в бортовом компьютере оказался весьма скромным. Поэтому пришлось играть в шахматы до самого Санкт-Петербурга.

Обратный путь — снова граница

Обратно в Беларусь возвращался на автобусах другой фирмы. Удобства внутри салона были значительно хуже, чем в транспорте предыдущей фирмы. Сиденья расположены так близко, что мои ноги не помещались между сидений.

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

К границе двух государств у поселения Долосцы подъехали в начале пятого утра. Здесь не было санитарного контроля. Никаких справок о проведении анализа не требовали, температуру не измеряли. Правда, была предупредительная надпись о необходимости быть в маске. В пути пассажиры ехали без них, но при виде объявления быстро надели.

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

На паспортном контроле опять проверяли паспорта и документы, позволяющие проезд в Беларусь. Правда, троих пассажиров- россиян сняли с рейса. У них не было документов, подтверждающих необходимость поездки, — вызова на работу или подтверждающих наличие близких родственников.

Личный опыт: как я пересекал границу Беларусь-Россия туда и обратно

Пересечение границы прошло довольно быстро — за час. На белорусской стороне мы сели в другой автобус той же фирмы без удобств. На обратном пути была одна остановка на заправке.

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